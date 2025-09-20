Компанию Цукерберга обвинили в использовании фотографий школьниц для нацеленной на мужчин рекламы

37-летний пользователь Instagram из Лондона, чье имя не называется, заметил, что в его ленте появились рекламные посты с предложением скачать Threads, в которых использовались фотографии школьниц в коротких юбках. На изображениях были видны их лица и имена. Родители девочек назвали это «возмутительным», сообщает The Guardian.

Как пишет издание, компания Meta использовала выложенные родителями школьниц фотографии без их ведома. Одна из матерей рассказала, что у нее закрытый аккаунт, но публикации автоматически пересылались в Threads и становились видимыми.

Мужчина рассказал The Guardian, что такие посты кажутся «намеренно провокационными и, в конечном счете, эксплуатирующими детей и семьи». «Когда я узнал, что ее изображение было использовано, как мне показалось, в сексуализированных целях такой огромной компанией для продвижения своего продукта, у меня возникло чувство отвращения», — заявил отец одной из школьниц.

Кроме того, мать 15-летней школьницы, чью фотографию использовали в рекламе, рассказала, что «ни за какие деньги мира» не позволила бы Meta использовать свою дочь, чтобы «заманивать людей на платформу». На ее аккаунт, как пишет The Guardian, подписаны 267 человек, но фотография дочери в школьной форме привлекла почти семь тысяч просмотров, 90% из которых пришли не от подписчиков. Половина из них были старше 44 лет и в большинстве своем мужчины.

При этом в Meta заявили, что такие посты не нарушают политику компании. Там утверждают, что реклама Threads была основана на общедоступных фотографиях и что компания не использует изображения, опубликованные подростками. Однако в этом случае фотографии были опубликованы в аккаунтах взрослых, добавили в Meta.

Пользователь Instagram, в свою очередь, отметил, что ему не попадались фотографии мальчиков-школьников, поэтому, по его мнению, в рекламе присутствовал «некий аспект сексуализации». Он отметил, что сам никогда не публиковал и не лайкал подобные изображения.

Бибан Кидрон, член Палаты лордов в Великобритании и активистка по защите прав детей в интернете, назвала случившееся «новым уровнем низости даже для Meta». По ее словам, компания всегда ставит прибыль выше безопасности, а развитие бизнеса — выше права детей на неприкосновенность частной жизни.