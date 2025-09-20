EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Компанию Цукерберга обвинили в использовании фотографий школьниц для нацеленной на мужчин рекламы

2 минуты чтения 16:21

37-летний пользователь Instagram из Лондона, чье имя не называется, заметил, что в его ленте появились рекламные посты с предложением скачать Threads, в которых использовались фотографии школьниц в коротких юбках. На изображениях были видны их лица и имена. Родители девочек назвали это «возмутительным», сообщает The Guardian.

Как пишет издание, компания Meta использовала выложенные родителями школьниц фотографии без их ведома. Одна из матерей рассказала, что у нее закрытый аккаунт, но публикации автоматически пересылались в Threads и становились видимыми.

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
Мир7 минут чтения

Мужчина рассказал The Guardian, что такие посты кажутся «намеренно провокационными и, в конечном счете, эксплуатирующими детей и семьи». «Когда я узнал, что ее изображение было использовано, как мне показалось, в сексуализированных целях такой огромной компанией для продвижения своего продукта, у меня возникло чувство отвращения», — заявил отец одной из школьниц.

Кроме того, мать 15-летней школьницы, чью фотографию использовали в рекламе, рассказала, что «ни за какие деньги мира» не позволила бы Meta использовать свою дочь, чтобы «заманивать людей на платформу». На ее аккаунт, как пишет The Guardian, подписаны 267 человек, но фотография дочери в школьной форме привлекла почти семь тысяч просмотров, 90% из которых пришли не от подписчиков. Половина из них были старше 44 лет и в большинстве своем мужчины.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

При этом в Meta заявили, что такие посты не нарушают политику компании. Там утверждают, что реклама Threads была основана на общедоступных фотографиях и что компания не использует изображения, опубликованные подростками. Однако в этом случае фотографии были опубликованы в аккаунтах взрослых, добавили в Meta.

Пользователь Instagram, в свою очередь, отметил, что ему не попадались фотографии мальчиков-школьников, поэтому, по его мнению, в рекламе присутствовал «некий аспект сексуализации». Он отметил, что сам никогда не публиковал и не лайкал подобные изображения.

Бибан Кидрон, член Палаты лордов в Великобритании и активистка по защите прав детей в интернете, назвала случившееся «новым уровнем низости даже для Meta». По ее словам, компания всегда ставит прибыль выше безопасности, а развитие бизнеса — выше права детей на неприкосновенность частной жизни.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 