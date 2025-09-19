Ученые рассказали о «землеподобной» экзопланете

Коллектив ученых из США, Великобритании, Италии, Германии, Испании и Южной Кореи считает, что у одной из находящихся примерно в 40 световых годах от Земли планеты системы TRAPPIST-1 может быть атмосфера, похожая на земную. Об этом со ссылкой на научную работу пишет CNN.

Исследователи сосредоточились на четвертой планете этой системы — TRAPPIST-1 e. Проведенные наблюдения не дали ученым возможности сделать однозначный вывод о том, что у нее нет атмосферы. «Мечта все еще жива — у нее может быть атмосфера», — сказал астроном Нестор Аспиноса. Впереди команду ждут еще 15 наблюдений.

Система TRAPPIST-1 была открыта бельгийскими астрономами в 2016 году, свое название она получила в честь сортов их любимого пива. Всего в ней семь каменистых планет, на трех из которых теоретически может существовать вода при условии наличия атмосферы. Пока отсутствие атмосферы точно подтверждено только на одной планете из семи, TRAPPIST-1 e считается самой перспективной из всей системы в данном вопросе.

Астрономы ждут прохождения планеты перед звездой — так они надеются уловить любые, даже незначительные изменения в проходящем сквозь нее солнечном свете. Исследователи считают, что атмосфера TRAPPIST-1 e, если она все же есть, не будет похожа на венерианскую или марсианскую — вероятно, что она окажется землеподобной или сходной с Титаном, спутником Сатурна.

Не принимавшие участие в исследовании ученые отмечают, что представленные их коллегами выводы пока не убеждают в наличии на TRAPPIST-1 e атмосферы, похожей по параметрам на земную. Имеющиеся данные, как отмечает CNN, могут говорить как о наличии какой-либо атмосферы, так и о сценарии «голой скалы».