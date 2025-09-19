EN
Трамп рассказал о желании вернуть американских военных в Афганистан

10:42

Президент США Дональд Трамп сообщил о желании вернуть американских военных на авиабазу в афганском городе Баграм, передает агентство Reuters. 

«Мы хотим вернуть эту базу», — сказал он накануне, общаясь с журналистами во время своего визита в Великобританию. При этом Трамп отметил стратегическое расположение базы в Баграме. «Это в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие», — заявил американский президент.

Как пишет агентство, он намекнул, что США могли бы вернуться на базу в Баграме с согласия правящего в стране радикального исламистского движения «Талибан», но не уточнил в какой форме могло бы быть заключено соответствующее соглашение. 

Reuters отмечает, что такая сделка означала бы радикальное изменение отношений властей США и «Талибана», который в течение двух десятилетий был главным противником присутсвия американских военных в Афганистане и захватил власть в стране после их вывода в 2021 году, свергнув поддерживаемое Вашингтоном правительство.

По словам опрошенных Reuters действующих и бывших американских чиновников, желание Трампа вернуть контроль над авиабазой в Баграме может обернуться новым вторжением США в Афганистан. 

Один из собеседников агентства подчеркнул, что для захвата и удержания авиабазы ​​в Баграме потребуются десятки тысяч американских военнослужащих, а также дорогостоящие усилия по ее ремонту. Кроме того, проблемой станет снабжение такой базы, которая окажется изолированным анклавом США в стране, не имеющей выхода к морю.

Он также отметил, что даже если «Талибан» согласится на повторную оккупацию Баграма США, базу необходимо будет защищать от множества угроз, включая боевиков «Исламского государства» и «Аль-Каиды» внутри Афганистана, что потребует огромных ресурсов.

Военный аэродром в Баграме был ключевой базой американских военных в Афганистане после того, как США вторглись в эту страну в ответ на теракты 11 сентября 2001 года. Спустя два десятилетия занимавший тогда пост президента США Джо Байден распорядился вывести войска из этой страны. Это решение и его поспешную реализацию многие военные эксперты и комментаторы называли тогда «катастрофой».

