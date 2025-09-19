СМИ: Зеленский готов к ужесточению мобилизации и продолжению войны

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с депутатами украинского парламента от партии «Слуга народа» и рассказал о «трудных решениях», которые ему, возможно, придется принять, если ситуация на фронте сильно ухудшится. Как передает местное издание «Страна», ссылаясь на присутствовавших на встрече депутатов, речь шла не об уступках России, а продолжении войны и расширении мобилизации.
«Президент четко дал понять, что на уступки России ни по территориями, ни по языку он не пойдет, война, по его мнению, развивается по более-менее приемлемому в нынешних условиях сценарию. Если ВСУ не дадут россиянам добиться успеха, то Путину придется согласиться на допустимые для Украины условия завершения войны – такой был основной смысл сказанного», — сообщил на условиях анонимности один из собеседников издания. Его слова подтвердили и несколько других присутствовавших на встрече источников.
О неготовности Зеленского идти на компромиссы по итогам встречи с депутатами рассказал и парламентарий от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. По его словам, Зеленский, «как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками».
Одним из возможных «тяжелых решений», о которых говорил Зеленский, было названо, по словам собеседников «Страны», возможное снижение возраста мобилизации с нынешних 25 лет до 23 или даже 18. Еще одним вариантом ужесточения мобилизации, является пересмотр условий «бронирования» от нее, которые лишат такой «брони» сотни тысяч украинских мужчин.
Мобилизация в Украине была объявлена в первые же дни после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. В 2024 году Зеленский подписал закон, снизивший возрастную планку для мобилизации с 27 до 25 лет.
Позже украинский президент говорил, что не считает нужным дальнейшее снижение возраста мобилизации. В то же время он отмечал, что снижение возрастного порога для мобилизации было одним из условий, которые западные союзники Киева выдвигали для ужесточения санкций против России.