EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Зеленский готов к ужесточению мобилизации и продолжению войны

2 минуты чтения 14:55

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с депутатами украинского парламента от партии «Слуга народа» и рассказал о «трудных решениях», которые ему, возможно, придется принять, если ситуация на фронте сильно ухудшится. Как передает местное издание «Страна», ссылаясь на присутствовавших на встрече депутатов, речь шла не об уступках России, а продолжении войны и расширении мобилизации.

«Президент четко дал понять, что на уступки России ни по территориями, ни по языку он не пойдет, война, по его мнению, развивается по более-менее приемлемому в нынешних условиях сценарию. Если ВСУ не дадут россиянам добиться успеха, то Путину придется согласиться на допустимые для Украины условия завершения войны – такой был основной смысл сказанного», — сообщил на условиях анонимности один из собеседников издания. Его слова подтвердили и несколько других присутствовавших на встрече источников.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

О неготовности Зеленского идти на компромиссы по итогам встречи с депутатами рассказал и парламентарий от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. По его словам, Зеленский, «как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками».

Одним из возможных «тяжелых решений», о которых говорил Зеленский, было названо, по словам собеседников «Страны», возможное снижение возраста мобилизации с нынешних 25 лет до 23 или даже 18. Еще одним вариантом ужесточения мобилизации, является пересмотр условий «бронирования» от нее, которые лишат такой «брони» сотни тысяч украинских мужчин.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

Мобилизация в Украине была объявлена в первые же дни после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. В 2024 году Зеленский подписал закон, снизивший возрастную планку для мобилизации с 27 до 25 лет. 

Позже украинский президент говорил, что не считает нужным дальнейшее снижение возраста мобилизации. В то же время он отмечал, что снижение возрастного порога для мобилизации было одним из условий, которые западные союзники Киева выдвигали для ужесточения санкций против России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 