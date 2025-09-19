Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max

Разработчик с ником ЕЖÖВ создал веб-приложение Maxerror, имитирующее сбой при регистрации в государственном мессенджере Max. Он сообщил, что сделал свой сайт для россиян, которые не хотят устанавливать себе Max по требованию работодателей.

Внешний вид сайта maxerror.draftstack.dev приближен к дизайну экрана регистрации в приложении Max. Также сайт автоматически определяет операционную систему смартфона (Android или iOS), чтобы показать сообщение об ошибке в стиле этой системы. Затем пользователь может сделать скриншот «неработающего» мессенджера Max и заявить руководству, что у него не получилось в нем зарегистрироваться.

Также разработчик добавил в свое приложение возможность ввести номер телефона в форму регистрации, после чего сайт имитирует отправку SMS-сообщения с кодом подтверждения. Во время этого процесса «мессенджер» также выдает ошибку.

В проекте на GitHub создатель Maxerror опубликовал инструкции для пользователей iOS и Android, как установить этот сервис на телефон в виде приложения с иконкой на главном экране.

Владельцам устройств от Apple следует открыть сайт в браузере Safari, нажать «Поделиться», выбрать пункт «На экран “Домой”» и подтвердить установку. Пользователем смартфонов с Android нужно открыть сайт в Chrome, нажать «Установить приложение» и подтвердить. Также открыть меню установки можно, выбрав в меню браузера пункт «Добавить на главный экран».

Ранее проект «Теплица социальных технологий» рассказал о том, как Max может следить за пользователями. Эксперты отмечают, что приложение собирает «ненормально широкий спектр личных данных».