Интернет и мемы

Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max

2 минуты чтения 20:36 19 сентября

Разработчик с ником ЕЖÖВ создал веб-приложение Maxerror, имитирующее сбой при регистрации в государственном мессенджере Max. Он сообщил, что сделал свой сайт для россиян, которые не хотят устанавливать себе Max по требованию работодателей.

Внешний вид сайта maxerror.draftstack.dev приближен к дизайну экрана регистрации в приложении Max. Также сайт автоматически определяет операционную систему смартфона (Android или iOS), чтобы показать сообщение об ошибке в стиле этой системы. Затем пользователь может сделать скриншот «неработающего» мессенджера Max и заявить руководству, что у него не получилось в нем зарегистрироваться.

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры?
Интернет и мемы8 минут чтения

Также разработчик добавил в свое приложение возможность ввести номер телефона в форму регистрации, после чего сайт имитирует отправку SMS-сообщения с кодом подтверждения. Во время этого процесса «мессенджер» также выдает ошибку.

В проекте на GitHub создатель Maxerror опубликовал инструкции для пользователей iOS и Android, как установить этот сервис на телефон в виде приложения с иконкой на главном экране.

Владельцам устройств от Apple следует открыть сайт в браузере Safari, нажать «Поделиться», выбрать пункт «На экран “Домой”» и подтвердить установку. Пользователем смартфонов с Android нужно открыть сайт в Chrome, нажать «Установить приложение» и подтвердить. Также открыть меню установки можно, выбрав в меню браузера пункт «Добавить на главный экран».

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

Ранее проект «Теплица социальных технологий» рассказал о том, как Max может следить за пользователями. Эксперты отмечают, что приложение собирает «ненормально широкий спектр личных данных».

