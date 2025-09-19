Полиция попыталась заставить больную раком сторонницу Трампа извиниться за комментарии в соцсетях

Полицейский пришел домой к живущей в Англии американке Деборе Андерсон и потребовал от нее извиниться за комментарии в фейсбуке, которые «кого-то расстроили». Женщина является сторонницей президента США Дональда Трампа и движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и болеет раком, сообщает The Times.
Женщина записала происходящее на видео, в котором видно, как полицейский просит ее извиниться и говорит, что в противном случае ее могут вызвать на официальный допрос. Ролик набрал несколько миллионов просмотров.
«Я не буду ни перед кем извиняться <…>. Неужели в последнее время не было ограблений домов? Нет изнасилований, нет убийств… Почему вы не расследуете эти случаи?» — спросила в ответ Андерсон.
При этом полицейский не стал уточнять, что именно стало причиной жалобы и от кого она поступила. После этого в случившееся вмешался Союз свободы слова (FSU), который заявил, что дело было закрыто. Полиция также подтвердила, что никаких дальнейших действий в отношении Андерсон не предпринималось.
FSU назвал реакцию полиции «пугающей» и в то же время выразил сомнение в том, что причиной жалобы стала поддержка женщиной Дональда Трампа и MAGA.
«Еще хуже то, что Дебора проходит лечение от рака, включая химиотерапию. Ей следовало бы выздоравливать. Вместо этого ее преследуют за посты. Нам необходимо полностью пересмотреть наши законы о свободе слова, если мы не хотим стать Северной Кореей Северного моря», — заявил основатель FSU Тоби Янг.
The Times отмечает, что этот инцидент усилил дискуссию о подходе Великобритании к контролю за высказываниями в интернете. Его критики утверждают, что сотрудники полиции выделяют все больше ресурсов на расследование оскорбительных постов, в то время как серьезные преступления остаются нераскрытыми.