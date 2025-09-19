EN
Полиция попыталась заставить больную раком сторонницу Трампа извиниться за комментарии в соцсетях

2 минуты чтения 13:00 | Обновлено: 13:01

Полицейский пришел домой к живущей в Англии американке Деборе Андерсон и потребовал от нее извиниться за комментарии в фейсбуке, которые «кого-то расстроили». Женщина является сторонницей президента США Дональда Трампа и движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и болеет раком, сообщает The Times.

Женщина записала происходящее на видео, в котором видно, как полицейский просит ее извиниться и говорит, что в противном случае ее могут вызвать на официальный допрос. Ролик набрал несколько миллионов просмотров.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

«Я не буду ни перед кем извиняться <…>. Неужели в последнее время не было ограблений домов? Нет изнасилований, нет убийств… Почему вы не расследуете эти случаи?» — спросила в ответ Андерсон.

При этом полицейский не стал уточнять, что именно стало причиной жалобы и от кого она поступила. После этого в случившееся вмешался Союз свободы слова (FSU), который заявил, что дело было закрыто. Полиция также подтвердила, что никаких дальнейших действий в отношении Андерсон не предпринималось.

FSU назвал реакцию полиции «пугающей» и в то же время выразил сомнение в том, что причиной жалобы стала поддержка женщиной Дональда Трампа и MAGA.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

«Еще хуже то, что Дебора проходит лечение от рака, включая химиотерапию. Ей следовало бы выздоравливать. Вместо этого ее преследуют за посты. Нам необходимо полностью пересмотреть наши законы о свободе слова, если мы не хотим стать Северной Кореей Северного моря», — заявил основатель FSU Тоби Янг.

The Times отмечает, что этот инцидент усилил дискуссию о подходе Великобритании к контролю за высказываниями в интернете. Его критики утверждают, что сотрудники полиции выделяют все больше ресурсов на расследование оскорбительных постов, в то время как серьезные преступления остаются нераскрытыми.

Горящие новости
