Мир

Загадочное исчезновение украинки расследуют в США

2 минуты чтения 19:36 | Обновлено: 19:38

В США разыскивают 38-летнюю украинку Анну Коврижных, которая последние четыре года жила во Флориде. Ее автомобиль был найден недалеко от мексиканской границы еще в июле. Об этом пишут New York Post и другие СМИ.

По информации полиции, в последний раз Коврижных выходила на связь с семьей 5 июля 2025 года, когда путешествовала по округу Сан-Диего. Журналисты сообщают, что в тот же день ее мать получила фотографию письма и GPS-координаты, присланные из города Потреро. В письме содержалась просьба оформить на себя личные активы дочери, что придало истории особенно тревожный характер. Друзья Коврижных заявили полиции, что не общались с ней уже несколько месяцев.

Еще через неделю автомобиль Коврижных Jeep Grand Cherokee и прицеп-автодом нашли брошенными на тихой улице примерно в пяти километрах от мексиканской границы.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

В полиции заявили, что следствие пока не располагает доказательствами преступления, но и не может подтвердить, что женщина скрывается добровольно. Правоохранители допускают, что украинка во время путешествия по США оставила автомобиль с кемпером в Потреро и больше к нему не возвращалась. Рассматривается и другая версия, согласно которой Коврижных могла пересечь границу с Мексикой в районе города Текате.

Согласно данным национальной базы пропавших без вести NamUs, Коврижных может использовать псевдоним Angel Volnaya и носить парик.  Дело об исчезновении украинки официально внесено в базу 27 августа. За информацию о ее местонахождении власти округа Сан-Диего назначили вознаграждение в тысячу долларов.

Ранее серьезный общественный резонанс вызвала история 23-летней украинки Ирины Заруцкой, переехавшей в США после вторжения России в Украину. Девушка была убита бездомным темнокожим мужчиной в общественном транспорте. Он нанес ей несколько ударов ножом и скрылся.

