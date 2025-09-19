EN
СМИ: в Европе разразились споры из-за цифрового евро

2 минуты чтения 15:02 | Обновлено: 15:07

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продвигает введение цифрового евро, в то время как банки и политики правого толка выступают против него. Члены Европейского союза пытаются достичь окончательного соглашения о том, как должен функционировать цифровой евро, к концу этого года, пишет Politico.

По данным издания, цифровой евро должен одобрить Европарламент, и серьезные переговоры по этому поводу, вероятно, начнутся этой осенью. Отмечается, что ЕЦБ выступает за введение этой валюты, поскольку опасается, что без нее европейская денежно-кредитная система распадется в цифровую эпоху. 

В регуляторе считают, что бездействие Евросоюза в этом вопросе сделает его чрезмерно зависимым от американских гигантов Mastercard и Visa в области трансграничных переводов. Помимо этого, по мнению ЕЦБ, крупные зарубежные технологические компании, например, Meta, Apple или X, могут стать серьезными конкурентами.

Как пишет Politico, беспокойство по поводу промедления с введением цифрового евро также усилил приход к власти в США Дональда Трампа, который подписал закон, направленный на ускорение роста некоторых криптовалютных активов, называемых стейблкоинами. 

Издание отмечает, что, в отличие от других криптовалют, стейблкоины привязаны к фиатной валюте, в большинстве случаев к доллару США. Это делает их более стабильными и может привести к серьезной конкуренции с традиционными валютами, к которым относится евро, при международных транзакциях.

Politico пишет, что главный объект лоббистской программы ЕЦБ — Фернандо Наваррете, бывший сотрудник Центрального банка, ставший правоцентристским депутатом ЕС. Он отвечает за согласование правовой основы цифрового евро в парламенте, но относится к нему со скепсисом.

