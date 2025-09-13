EN
СМИ узнали подробности об ужесточении правил выдачи виз россиянам

2 минуты чтения 14:47

Страны ЕС готовят документ с рекомендациями по ужесточению критериев выдачи шенгенских виз для россиян и граждан других «враждебных стран», он не войдет в следующий пакет санкций против России и будет опубликован лишь в конце года. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии и двух дипломатов из стран Евросоюза, граничащих с Россией.

Анонимные источники рассказали, что документ будет общей стратегией для стран ЕС, а не обязательной для исполнения директивой. Входящие в Евросоюз государства смогут и дальше самостоятельно определять свою визовую политику, поскольку Еврокомиссия не имеет юридических полномочий для введения «тотального» запрета на въезд россиян.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Журналисты отмечают, что другие подробности готовящегося документа пока неизвестны — предположительно, он будет обнародован не раньше декабря. В числе рекомендаций, по данным Politico, будут общие положения, в том числе и перечисление более строгих критерий, который должны применяться при разрешении въезда для россиян.

Этот план, как отмечается в тексте материала, «сосредоточен на решении возникающих проблем, особенно тех, которые связаны с рисками для безопасности». Он не связан с новым пакетом санкций против России, отмечает Politico.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Официальные подробности о новом пакете санкций ожидаются 17 сентября, ранее Politico сообщало о том, что в него, вероятно, не войдут новые серьезные ограничения на экспорт российских энергоносителей. Собеседники журналистов тогда рассказали, что значимые последствия могут наступить только в случае введения вторичных санкций против стран, торгующих с Россией, со стороны США.

О возможном введении новых ограничений на выдачу туристических виз россиянам впервые написало итальянское медиа ANSA — тогда журналисты не сообщили подробности об этой мере, но написали, что она может войти в 19-й пакет санкций против России. Позже «Известия» рассказали о возможном введении квот на выдачу таких виз, сославшись на двух депутатов Европарламента и генерального директора туристической компании.

