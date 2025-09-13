СМИ узнали подробности об ужесточении правил выдачи виз россиянам

Страны ЕС готовят документ с рекомендациями по ужесточению критериев выдачи шенгенских виз для россиян и граждан других «враждебных стран», он не войдет в следующий пакет санкций против России и будет опубликован лишь в конце года. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии и двух дипломатов из стран Евросоюза, граничащих с Россией.

Анонимные источники рассказали, что документ будет общей стратегией для стран ЕС, а не обязательной для исполнения директивой. Входящие в Евросоюз государства смогут и дальше самостоятельно определять свою визовую политику, поскольку Еврокомиссия не имеет юридических полномочий для введения «тотального» запрета на въезд россиян.

Журналисты отмечают, что другие подробности готовящегося документа пока неизвестны — предположительно, он будет обнародован не раньше декабря. В числе рекомендаций, по данным Politico, будут общие положения, в том числе и перечисление более строгих критерий, который должны применяться при разрешении въезда для россиян.

Этот план, как отмечается в тексте материала, «сосредоточен на решении возникающих проблем, особенно тех, которые связаны с рисками для безопасности». Он не связан с новым пакетом санкций против России, отмечает Politico.

Официальные подробности о новом пакете санкций ожидаются 17 сентября, ранее Politico сообщало о том, что в него, вероятно, не войдут новые серьезные ограничения на экспорт российских энергоносителей. Собеседники журналистов тогда рассказали, что значимые последствия могут наступить только в случае введения вторичных санкций против стран, торгующих с Россией, со стороны США.

О возможном введении новых ограничений на выдачу туристических виз россиянам впервые написало итальянское медиа ANSA — тогда журналисты не сообщили подробности об этой мере, но написали, что она может войти в 19-й пакет санкций против России. Позже «Известия» рассказали о возможном введении квот на выдачу таких виз, сославшись на двух депутатов Европарламента и генерального директора туристической компании.