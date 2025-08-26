EN
Экономика

СМИ: у Евросоюза заканчиваются возможности для серьезных санкций из-за войны в Украине

2 минуты чтения 11:08

В начале сентября Евросоюз введет 19-й пакет санкций против России за вторжение в Украину, однако в нем не будет новых серьезных ограничений на экспорт энергоносителей, сообщили Politico четверо европейских дипломатов. Чиновники планируют внести в санкционный список суда «теневого флота» и компании, помогающие России обходить уже существующие санкции.

Издание отмечает, что наиболее болезненные последствия для российских властей наступят, если США введут вторичные санкции. Такие ограничения могут коснуться компаний и стран, торгующих с Россией.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп ввел против высокие пошлины против Индии, обвинив ее покупке нефти у России, ведущей войну в Украине. Следующим возможным шагом могут стать санкции против более крупного партнера России, Китая.

«Мы не ожидаем, что в 19-м пакете ЕС будет достаточно места для каких-либо существенных санкций против России. Предыдущий пакет санкций был существенным для российской нефти, и мы считаем, что на данный момент возможности для дополнительных санкций ограничены», — заявил изданию Аджай Пармар, ведущий аналитик рынка сырой нефти в аналитической компании ICIS.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Путин встретился с Трампом на Аляске, чтобы избежать санкций. «Путин просто смеется, он не прекращает убийства — он их увеличивает. Мы забываем, что Россия не сделала ни одной уступки», — сказала Каллас.

В пятницу Трамп дал Путину еще две недели на продвижение в мирных переговорах с Украиной. Президент США пообещал, что в противном случае примет «очень важное решение».

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
