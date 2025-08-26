СМИ: у Евросоюза заканчиваются возможности для серьезных санкций из-за войны в Украине

В начале сентября Евросоюз введет 19-й пакет санкций против России за вторжение в Украину, однако в нем не будет новых серьезных ограничений на экспорт энергоносителей, сообщили Politico четверо европейских дипломатов. Чиновники планируют внести в санкционный список суда «теневого флота» и компании, помогающие России обходить уже существующие санкции.

Издание отмечает, что наиболее болезненные последствия для российских властей наступят, если США введут вторичные санкции. Такие ограничения могут коснуться компаний и стран, торгующих с Россией.

Перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп ввел против высокие пошлины против Индии, обвинив ее покупке нефти у России, ведущей войну в Украине. Следующим возможным шагом могут стать санкции против более крупного партнера России, Китая.

«Мы не ожидаем, что в 19-м пакете ЕС будет достаточно места для каких-либо существенных санкций против России. Предыдущий пакет санкций был существенным для российской нефти, и мы считаем, что на данный момент возможности для дополнительных санкций ограничены», — заявил изданию Аджай Пармар, ведущий аналитик рынка сырой нефти в аналитической компании ICIS.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Путин встретился с Трампом на Аляске, чтобы избежать санкций. «Путин просто смеется, он не прекращает убийства — он их увеличивает. Мы забываем, что Россия не сделала ни одной уступки», — сказала Каллас.

В пятницу Трамп дал Путину еще две недели на продвижение в мирных переговорах с Украиной. Президент США пообещал, что в противном случае примет «очень важное решение».