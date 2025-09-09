СМИ: правила выдачи виз россиянам захотели ужесточить

Европейская комиссия может ограничить выдачу россиянам туристических виз в рамках 19-го пакета санкций, который будет представлен в этом месяце, сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники в ЕС. Этим летом европейские страны зафиксировали резкий рост числа российских туристов.

Также Евросоюз планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. По данным агентства, Польша предложила запретить дипломатам из России выезжать за пределы страны, в которой они аккредитованы. Таким образом на них не будет распространяться действие Шенгенского соглашения.

Путин и Трамп встретились на Аляске О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть? Политика 5 минут чтения

Также с предложением запретить российским дипломатом свободно передвигаться по Европе в конце августа выступил глава МИД Чехии Ян Липавский. «Мы предоставляем российскому режиму неоправданное преимущество, и оно используется для содействия диверсионным операциям», — заявил Липавский Politico.

Директор департамента европейских проблем МИД России Владимир Масленников заявил, что российские чиновники ответят на ограничения для дипломатов, если такая мера будет включена в санкционный пакет.

«Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, который в случае его реализации, как и все ранее принятые Брюсселем нелегитимные односторонние меры, повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное — неизбежные ответные шаги с российской стороны», — заявил чиновник.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем Политика 22 минуты чтения

По данным Sky News, Еврокомиссия планирует представить 19-й пакет санкций к пятнице, 12 сентября. Reuters сообщает, что спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан посетил Вашингтон, а президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ко «второй фазе» ограничений в отношении России.

Ранее европейские чиновники рассказали Politico, что в 19-м пакете европейских санкций, которые ЕС вводит в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, не будет новых серьезных ограничений на экспорт энергоносителей. Собеседники отметили, что наиболее болезненные последствия для Кремля наступят, если США введут вторичные санкции против стран, торгующих с Россией.