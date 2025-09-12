Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых

Совет директоров Банка России 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в пресс-релизе.

В Центробанке также отметили, что темпы инфляции в стране замедляются. По оценке регулятора, на 8 сентября годовая инфляция составила 8,2%. Дальнейшие решения по ставке будут зависеть от устойчивости этого замедления и динамики инфляционных ожиданий.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — сообщил регулятор.

4 сентября глава «Сбера» Герман Греф призвал снизить ключевую ставку до 12% ради «оживления экономики». В ходе Восточного экономического форума он заявил, что российская экономика во втором квартале 2025 года вошла в состояние «технической стагнации».

Владимир Путин тогда публично отверг оценку Грефа.

«У некоторых членов правительства такое же мнение, связанное с тем, что Центральный банк держит высокую ставку, а держит он для того, чтобы побороть инфляцию. Вы сами жаловались на цены в магазинах. Вот цель такая, чтобы не только в магазинах, но и среди участников экономической деятельности цены припали, чтобы они не росли. Можно говорить о чем угодно. Я сейчас не хочу давать оценок. У меня есть свое мнение, разумеется, сейчас не хочу давать оценок о работе Центрального банка», — заявил Путин.

По данным РБК, аналитики российских банков и инвесткомпаний в большинстве прогнозировали снижение ставки на 200 базисных пунктов — до 16%. Тем не менее, часть экспертов — восемь из опрошенных — ожидали более мягкого шага и предполагали, что ставка будет снижена до 17%.

Это уже третье понижение ключевой ставки с начала лета. Предыдущее произошло 25 июля — тогда Банк России снизил ее до 18%. Еще раньше, в начале июня, ставка была снижена до 20%. До этого ставка семь месяцев держалась на уровне 21%.