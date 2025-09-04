Глава «Сбера» заявил о падении российской экономики почти до нуля

Российская экономика во втором квартале 2025 года вошла в состояние «технической стагнации». Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме, пишет РБК.

«Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», — рассказал он.

По его словам, России для выхода из стагнации важно снизить ключевую ставку. Сейчас в Сбербанке ожидают, что к концу года она будет около 14%. «Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», — заявил Греф.

Он добавил, что снижение ставки хотя бы на 2 процентных пункта уже в сентябре помогло бы не допустить дальнейшую стагнацию кредитования.

«Мы много месяцев делимся своими опасениями тех макроэкономических параметров, которые банки получают раньше, чем регулятор. Они говорят о том, что сейчас нужно быть предельно внимательными и учитывать весь совокупный набор поступающих данных от экономики и вовремя корректировать политику. Поэтому будем надеяться, что Центральный банк не допустит перехода в рецессию», — цитирует главу Сбербанка РИА «Новости».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. На том же форуме выступил и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, который спрогнозировал снижение ключевой ставки «уже на следующей неделе». Каким образом будет происходит снижение он не пояснил, но отметил, что это решение откроет путь к возобновлению проектов, приостановленных после повышения ставки до 21%.



