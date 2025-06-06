ЦБ понизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года. Решение снизить ставку с 21% до 20% было принято советом директоров регулятора на заседании, которое прошло 6 июня. До этого четыре заседания подряд ставка оставалась неизменной.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — говорится в заявлении регулятора.

ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 21%, на заседании 25 октября 2024 года. В итоге был побит державшийся с февраля 2022 года рекорд, когда Банк России внепланово повысил ставку с 9,5% сразу до 20%.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании Общество 8 минут чтения

На этом уровне ставка продержалась до 8 апреля 2022 года. После чего она пошла вниз и к концу сентября того же года составляла уже 7,5%, продержавшись на этой отметке 10 месяцев — до конца июля 2023 года. Затем ставка выросла до 8,5%, а в середине августа 2023 года составляла уже 12%.

Затем ставка постепенно росла. К декабрю 2023 года она поднялась уже до 16% и оставалась на этом уровне до конца июля 2024 года. Однако затем ЦБ вновь повысил ключевую ставку до 18% годовых, а в сентябре — до 19%.

Самая вымирающая страна в мире Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт Мир 13 минут чтения

В конце декабря 2024 года в ЦБ объясняли отказ снижать ключевую ставку тем, что это может спровоцировать разгон инфляции. Там заявляли, что после снижения этого показатели кредиты подешевеют и компании направят эти деньги на инвестиции, что, в свою очередь, повысит издержки производителей, в частности, на зарплаты сотрудников. По задумке регулятора, высокая ключевая ставка должна была затормозить избыточно растущий спрос.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам, а также принимает от них деньги на депозиты. Банки выдают кредиты компаниям и населению под процент, который выше ставки Банка России.