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Общество

ЦБ понизил ключевую ставку

2 минуты чтения 13:33 | Обновлено: 14:08

Банк России снизил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года. Решение снизить ставку с 21% до 20% было принято советом директоров регулятора на заседании, которое прошло 6 июня. До этого четыре заседания подряд ставка оставалась неизменной.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — говорится в заявлении регулятора.

ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 21%, на заседании 25 октября 2024 года. В итоге был побит державшийся с февраля 2022 года рекорд, когда Банк России внепланово повысил ставку с 9,5% сразу до 20%.

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На этом уровне ставка продержалась до 8 апреля 2022 года. После чего она пошла вниз и к концу сентября того же года составляла уже 7,5%, продержавшись на этой отметке 10 месяцев — до конца июля 2023 года. Затем ставка выросла до 8,5%, а в середине августа 2023 года составляла уже 12%. 

Затем ставка постепенно росла. К декабрю 2023 года она поднялась уже до 16% и оставалась на этом уровне до конца июля 2024 года. Однако затем ЦБ вновь повысил ключевую ставку до 18% годовых, а в сентябре — до 19%.

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В конце декабря 2024 года в ЦБ объясняли отказ снижать ключевую ставку тем, что это может спровоцировать разгон инфляции. Там заявляли, что после снижения этого показатели кредиты подешевеют и компании направят эти деньги на инвестиции, что, в свою очередь, повысит издержки производителей, в частности, на зарплаты сотрудников. По задумке регулятора, высокая ключевая ставка должна была затормозить избыточно растущий спрос. 

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам, а также принимает от них деньги на депозиты. Банки выдают кредиты компаниям и населению под процент, который выше ставки Банка России.

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