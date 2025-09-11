В Беларуси освободили 52 политзаключенных

В Беларуси в рамках сделки с США были освобождены 52 политзаключенных. Об этом на своей странице в X сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Сегодня 52 заключенных благополучно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, зарешеченные окна и постоянный страх. Среди них, что особенно важно для меня, было шесть литовцев», — написал он.

Беларусское госагентство «БелТА» пишет, что Александр Лукашенко помиловал 14 иностранных граждан, осужденных, в том числе, за шпионаж. Среди них — шесть граждан Литвы, по двое из Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Великобритании.

«52 — это много. Очень много. Однако более 1000 политических заключенных все еще остаются в беларусских тюрьмах, и мы не можем останавливаться, пока они не обретут свободу», — отметил литовский президент.

Правозащитный центр «Вясна», в свою очередь, сообщил, что среди освобожденных оказался лидер беларусской оппозиции Николай Статкевич. Также на свободу вышли философ Владимир Мацкевич и анархист Николай Дедок. В мае сообщалось, что в Беларуси насчитывается, как минимум, 1192 политзаключенных.

Тем временем, «Наша Нива» со ссылкой на источники пишет, что Статкевич отказывается покидать территорию Беларуси. Отмечается, что освобожденный оппозиционер сейчас находится на нейтральной полосе между Беларусью и Литвой.

По данным «БелТА», вопрос освобождения политзаключенных в Беларуси обсуждался сегодня, 11 сентября на встрече Александра Лукашенко с представителем американского президента Дональда Трампа Джоном Коулом. Во время встречи Коул объявил, что США в ответ на освобождение десятков политзаключенных снимают санкции с национального авиаперевозчика «Белавиа». По его словам, Трамп потребовал сделать это «немедленно».

Коул также отметил, что решение также было «принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами: и Госдепартаментом, и Министерством торговли, и Министерством финансов».