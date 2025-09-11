EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Пугачеву атаковали кремлеботы

2 минуты чтения 18:24

В сети развернута масштабная информационная атака на Аллу Пугачеву. Накануне певица дала журналистке Екатерине Гордеевой первое с начала войны в Украине большое интервью. 

Волна негативных комментариев под публикациями по следам этого интервью выглядит скоординированной. Как сообщает «Агентство» со ссылкой на проект «Ботнадзор», особенно активны во «ВКонтакте» оказались провластные комментаторы и сетевые боты, которые заполнили обсуждения обвинениями и оскорблениями в адрес артистки.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

В «Ботнадзоре» подсчитали, что интерес к теме Пугачевой у сетевых комментаторов оказался необычно высоким. В среднем под каждым постом о ней появлялось почти десять «ботовских» сообщений — заметно больше, чем под публикациями об Украине (около шести комментариев), хотя чуть меньше, чем под темами о Владимире Путине или мигрантах, которые традиционно собирают наибольшую активность.

Некоторые комментарии были особенно резкими. Один из пользователей писал: «Она предала страну и теперь с чужбины поливает Россию грязью, считая русских скотами. Пусть остается там, где ее никто не ждет». Другие утверждали, что Пугачева «зазвездилась» и теперь «учит всех, как жить», хотя, по их мнению, ей «только на сцене петь, а не в политику лезть».

Отдельную волну споров вызвали слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве — убитом в 1996 году лидере чеченских сепаратистов, которого она в интервью назвала «порядочным и интеллигентным человеком». Боты трактовали это как оправдание терроризма. «Это ж надо, террористов защищать продолжать», — писал один из них. Другой добавлял: «Сбежала за границу, чтобы открыто поддерживать убийц. Пусть остается там навсегда». Эти высказывания стали одним из главных поводов для новых обвинений в ее адрес.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

Критические комментарии в адрес Пугачевой прозвучали не только от анонимных пользователей. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала интервью певицы «базаром лицемерия». «Есть произведение, которое стало расхожей фразой, — “Ярмарка тщеславия”, а это — “базар лицемерия”», — заявила она.

Алла Пугачева вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным, уехала из России весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Галкина российские власти признали иностранным агентом, а сама певица тогда публично поддержала мужа и попросила внести и свое имя в реестр. Однако в Минюсте в мае 2025 года заявили, что оснований для такого решения не видят, поскольку «работают только при наличии фактуры» и фиксируют, соблюдает ли человек правовое поле.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября