Пугачеву атаковали кремлеботы

В сети развернута масштабная информационная атака на Аллу Пугачеву. Накануне певица дала журналистке Екатерине Гордеевой первое с начала войны в Украине большое интервью.

Волна негативных комментариев под публикациями по следам этого интервью выглядит скоординированной. Как сообщает «Агентство» со ссылкой на проект «Ботнадзор», особенно активны во «ВКонтакте» оказались провластные комментаторы и сетевые боты, которые заполнили обсуждения обвинениями и оскорблениями в адрес артистки.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие» Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов Мир 8 минут чтения

В «Ботнадзоре» подсчитали, что интерес к теме Пугачевой у сетевых комментаторов оказался необычно высоким. В среднем под каждым постом о ней появлялось почти десять «ботовских» сообщений — заметно больше, чем под публикациями об Украине (около шести комментариев), хотя чуть меньше, чем под темами о Владимире Путине или мигрантах, которые традиционно собирают наибольшую активность.

Некоторые комментарии были особенно резкими. Один из пользователей писал: «Она предала страну и теперь с чужбины поливает Россию грязью, считая русских скотами. Пусть остается там, где ее никто не ждет». Другие утверждали, что Пугачева «зазвездилась» и теперь «учит всех, как жить», хотя, по их мнению, ей «только на сцене петь, а не в политику лезть».

Отдельную волну споров вызвали слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве — убитом в 1996 году лидере чеченских сепаратистов, которого она в интервью назвала «порядочным и интеллигентным человеком». Боты трактовали это как оправдание терроризма. «Это ж надо, террористов защищать продолжать», — писал один из них. Другой добавлял: «Сбежала за границу, чтобы открыто поддерживать убийц. Пусть остается там навсегда». Эти высказывания стали одним из главных поводов для новых обвинений в ее адрес.

Перед смертью она оставила три письма В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну Криминал 14 минут чтения

Критические комментарии в адрес Пугачевой прозвучали не только от анонимных пользователей. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала интервью певицы «базаром лицемерия». «Есть произведение, которое стало расхожей фразой, — “Ярмарка тщеславия”, а это — “базар лицемерия”», — заявила она.

Алла Пугачева вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным, уехала из России весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Галкина российские власти признали иностранным агентом, а сама певица тогда публично поддержала мужа и попросила внести и свое имя в реестр. Однако в Минюсте в мае 2025 года заявили, что оснований для такого решения не видят, поскольку «работают только при наличии фактуры» и фиксируют, соблюдает ли человек правовое поле.