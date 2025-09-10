Трамп объявил об освобождении похищенной в Ираке россиянки

В Ираке освобождена гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова, похищенная в 2023 году. Сейчас она находится в американском посольстве. Об этом в своей соцсети Truth Social объявил президент США Дональд Трамп.

«Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, чья сестра является гражданкой США, была только что освобождена группировкой “Катаиб Хезболлах” (военное крыло “Хезболлы”) и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после многих месяцев пыток», — написал Трамп.

Об освобождении россиянки также объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По данным Ynet, Нетаньяху поговорил с семьей женщины и проинформировал родных о случившемся.

«В рамках командной работы под руководством координатора по делам пленных и пропавших без вести Галя Хирша, которая длилась много долгих месяцев и после значительных усилий, нам удалось добиться ее освобождения. Я разговаривал с ее матерью и сестрами и сказал им, что все народы Израиля рады видеть ее дома», — цитирует его издание.

По данным Ynet, Цуркова — эксперт по Сирии, Ближнему Востоку и «Исламскому государству». Она также является докторантом кафедры политологии Принстонского университета США и занимается исследованием джихадистских группировок. Сестра Цурковой — гражданка США.

В июле 2023 года канцелярия израильского премьера сообщила, что Цуркова была взята в заложники группировкой «Катаиб Хезболла». Отмечалось, что она — ученая, которая въехала в Ирак по российскому паспорту для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета.

Издание Walla со ссылкой на арабские СМИ писало, что Цуркова была похищена в начале марта в Багдаде. Ее, как сообщалось, увезла группа вооруженных людей. В местных медиа ученую называли «россиянкой с американским гражданством».



