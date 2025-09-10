EN
Пропавшую из поезда собаку ищут пятый день

2 минуты чтения 18:51

В Воронежской области пятый день ищут собаку по кличке Шура, которую перевозили на поезде Новороссийск–Екатеринбург. В РЖД утверждают, что она сбежала после того, как сотрудники поезда открыли перевозку, чтобы покормить животное. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на хозяйку собаки.

Женщина рассказала, что Шуру везли официальной перевозкой РЖД. По ее словам, собаку потеряли 5 сентября в районе станции Поворино из-за несоблюдения техники безопасности — проводник открыл купе, где ехало животное, и выпустил его. 

Единство в ненависти и ожидании чуда
Единство в ненависти и ожидании чуда
Надежда на счастливый конец в истории кота Твикса объединила миллионы россиян. Они же требуют расправы над проводницей. Что с нами не так?
Общество2 минуты чтения

«Ее видели сразу после того, как она убежала, через 15 минут. Она мелькала на камерах вокзала. Но время утеряно. Проводники изначально скрыли факт пропажи собаки, и сообщено об этом было сильно позже, чем случилось. Соответственно, поиск начался сильно позже. Там ищут, но пока безрезультатно», — написала знакомая семьи.

Хозяйка Шуры добавила, что собаку должна была встретить ее родственница, которой поздно сообщили о пропаже животного. Сейчас женщина хочет написать заявление на проводника.

Ранее в Подмосковье хозяева оставили в электричке той-терьера, после чего собака пропала. Тогда к ее поискам подключились около 700 человек. СМИ писали, что животное бросили в поезде вместе с пакетом пеленок и кормом.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

В январе прошлого года проводница поезда Екатеринбург–Санкт-Петербург выбросила из вагона на 30-градусный мороз кота по кличке Твикс. Кот ехал по билету с сопровождающим, однако выбрался из перевозки и стал ходить по вагону. Спустя несколько дней Твикса нашли мертвым в Кирове. Через несколько месяцев РЖД ввела новую опцию для пассажиров с животными, позволив им вносить данные о своих питомцах в билет.

