Пропавшую из поезда собаку ищут пятый день

В Воронежской области пятый день ищут собаку по кличке Шура, которую перевозили на поезде Новороссийск–Екатеринбург. В РЖД утверждают, что она сбежала после того, как сотрудники поезда открыли перевозку, чтобы покормить животное. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на хозяйку собаки.

Женщина рассказала, что Шуру везли официальной перевозкой РЖД. По ее словам, собаку потеряли 5 сентября в районе станции Поворино из-за несоблюдения техники безопасности — проводник открыл купе, где ехало животное, и выпустил его.

«Ее видели сразу после того, как она убежала, через 15 минут. Она мелькала на камерах вокзала. Но время утеряно. Проводники изначально скрыли факт пропажи собаки, и сообщено об этом было сильно позже, чем случилось. Соответственно, поиск начался сильно позже. Там ищут, но пока безрезультатно», — написала знакомая семьи.

Хозяйка Шуры добавила, что собаку должна была встретить ее родственница, которой поздно сообщили о пропаже животного. Сейчас женщина хочет написать заявление на проводника.

Ранее в Подмосковье хозяева оставили в электричке той-терьера, после чего собака пропала. Тогда к ее поискам подключились около 700 человек. СМИ писали, что животное бросили в поезде вместе с пакетом пеленок и кормом.

В январе прошлого года проводница поезда Екатеринбург–Санкт-Петербург выбросила из вагона на 30-градусный мороз кота по кличке Твикс. Кот ехал по билету с сопровождающим, однако выбрался из перевозки и стал ходить по вагону. Спустя несколько дней Твикса нашли мертвым в Кирове. Через несколько месяцев РЖД ввела новую опцию для пассажиров с животными, позволив им вносить данные о своих питомцах в билет.