Актеру Дэнни Трехо пришлось опровергнуть новости о своей смерти

5 минут чтения 11:10

Актер Дэнни Трехо, известный по фильмам «Мачете», «От заката до рассвета» и «Дети шпионов», опроверг сообщения о своей смерти. По данным портала TMZ, сообщения о смерти Трехо начали распространяться в соцсетях, а потом одно из них репостнул актер Джон Легуизамо.

«Спасибо всем за беспокойство, но я более чем жив. Кто-то распространяет ложную информацию», — написал 81-летний актер в своем инстаграме. Представитель Трехо заявил TMZ, что считает сообщение о смерти актера чьим-то розыгрышем.

Пост о смерти Трехо 20 августа опубликовали в инстаграме четыре аккаунта с новостями на испанском языке. На картинке был изображен Трехо с подписью «1944-2025». Позднее Легуизамо разместил эту публикацию в сторис с подписью «покойся с миром».

В подписи к фейковому посту теперь указано, что Трехо жив. «ПРОЩАЙ… ЛЕГЕНДА. Сегодня сердце остановилось. Мы думали, что потеряли одного из величайших. Кинематограф, чикано-культура и те из нас, кто вырос на его фильмах, готовились к худшему… Но нет. Дэнни Трехо по-прежнему с нами», — заявили авторы публикации.

«Дэнни Трехо — не только суровое лицо Голливуда. Он — история преодоления, пример того, как можно выбраться из ада и стать источником вдохновения. С улиц — на большой экран. Из тюрьмы — в любовь мировой публики. Спасибо за все, Дэнни. Спасибо за то, что научил нас, что никогда не поздно измениться, вдохновлять и оставить след», — добавили авторы поста. Также они призвали чаще говорить актерам слова благодарности в то время, когда они еще живы.

До того, как Трехо стал известным актером, он провел в тюрьме в общей сложности 11 лет за такие преступления, как вооруженный грабеж и торговля наркотиками.

