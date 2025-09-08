Ученые связали изменение климата с ростом числа опасных микроорганизмов 

В природных водоемах с пресной водой значительно выросло количество опасных микроорганизмов, которые угрожают, как рыбам, так и человеку. К такому выводу, как передает РИА «Новости», пришли специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по итогам исследования, проведенного вместе со специалистами из других научных учреждений. В работе, опубликованной в издании Applied and Environmental Microbiology, ученые связали рост числа опасных микроорганизмов с глобальным изменением климата.

Авторы исследования обнаружили, что изменение климата на планете влияет, в частности, на популяции раковинных амеб, которые могут быть как переносчиками, так и возбудителями опасных заболеваний. По словам ученых, из-за повышения глобальной температуры вода в озерах испаряется интенсивнее, из-за чего в ней повышается концентрация определенных минеральных компонентов. Это, в свою очередь, делает такие водоемы более «пригодными» для обитания опасных микроорганизмов.

Ложный след Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе Криминал 14 минут чтения

«Нами было установлено, что при повышении температуры и минерализации пресноводных экосистем (что закономерно происходит в процессе потепления климата) возрастает риск заноса и распространения патогенных раковинных амеб, а соответственно и вспышек заболеваний», — рассказали сотрудники ТюмГУ. Они также отметили, что из-за симбиоза с раковинными амебами возрастает риск повышения устойчивости патогенных бактерий к дезинфекции.

В результате, по мере повышения глобальной температуры в южных регионах растет популяция патогенных микроорганизмов в пресных водоемах, что может представлять опасность для людей, в частности, за счет их участия в передаче бактерий, вызывающих пневмонию.