Телеграм-канал «Двач» признали экстремистским в Беларуси

Власти Беларуси признали экстремистским телеграм-канал «Двач», на него подписаны более 920 тысяч человек, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, решение было принято Борисовским районным судом 2 сентября. «Двач» включили в список экстремистских вместе с аккаунтами flagi_pr, BelVarta и bpla.group.volat в Instagram. Также 5 сентября суд Мозырского района Гомельской области пополнил список страницами «Радио Свобода» и «Naviny — Новости Беларуси» в социальной сети «Одноклассники».

Подписка на экстремистские каналы в Беларуси может привести к административной ответственности — штрафу или аресту до 15 суток, пишет «Медиазона». «Осторожно, новости» отмечают, что телеграм-канал «Двач» активно использует пророссийские нарративы, участвует в продвижении RuTube и рекламирует «различные ведомства».

Аккаунт flagi_pr занимается продажей флагов и другой атрибутики с изображением бело-красно-белого флага, которое используется несогласными с политикой Александра Лукашенко. Он был одним из главных символов протестов оппозиции в 2020 году — флаг являлся официальным государственным атрибутом в БНР в конце 1910-х годов, а также в 1991-1995 годах.

Официально этот флаг в Беларуси не запрещен, однако его публичная демонстрация или ношение вещей с его изображением может привести к штрафу. Бело-красно-белый флаг стал одним из атрибутов беларусской эмигрантской диаспоры.

О признании BelVarta экстремистким СМИ писали уже в конце августа со ссылкой на близкие к силовикам телеграм-каналы, однако подтверждений этой информации на тот момент не публиковалось. BelVarta занимается освещением тем отношений между Беларусью и Россией, а также участием Минска в российском вторжении в Украину.

Аккаунт bpla.group.volat специализируется на публикациях о Полке имени Кастуся Калиновского, подразделения в составе Вооруженных сил Украины. На странице bpla.group.volat присутствуют семь публикаций, количество подписчиков не превышает 140 человек. Страница «Naviny — Новости Беларуси» в «Одноклассниках» не обновляется с ноября 2021 года.