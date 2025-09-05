EN
Котов сделали «кандидатами в мэры» в США

2 минуты чтения 13:46

В американском городе Сомервилл штата Массачусетс 5 сентября пройдут выборы в «мэры велодорожки». Среди кандидатов представлены 73 питомца — кошки, собаки и даже одна черепаха, пишет The Guardian.

Все началось, когда хозяева кошки по кличке Берри с черным пятном на носу назвали ее «мэром велодорожки» и развесили на территории соответствующие плакаты. Сама кошка часто в одиночку разгуливает по велодорожке и хозяева, таким образом, решили «успокоить встревоженных жителей», переживающих за ее безопасность.  

Кошка Берри. Фото: The Guardian

Однако вскоре ситуация вышла из-под контроля. Многие владельцы животных стали задаваться вопросом: «А с какой стати именно Берри стала мэром?». Так в Сомервилле начались ожесточенные выборы в самых лучших и худших традициях политической гонки. Жители фиксировали «грязные приемы» — однажды неизвестные украли предвыборный плакат Берри. Были и скандалы, когда местный ветеринар объявил, что спонсирует предвыборную гонку. За этот период также случился и смертельный инцидент — кот-кандидат по кличке Пират внезапно умер.

Тем временем хозяева остальных кандидатов, которые дошли до дня выборов, активно агитируют жителей голосовать за их питомцев и обещают избирателям создать лучшие условия на территории велодорожки. Так, команда Берри, утверждает, что кошка подняла моральный дух сообществу и, если ее изберут, «объединит общество под властью кошек». Ее агитационный плакат гласит: «Дайте кошкам возможность выйти на улицу».

Главным соперником Берри в предвыборной гонке стал рыжий семилетний кот по кличке Оранжевый кот. Его владелица — 42-летняя комикесса Джанет — утверждает, что кот выступает «за демократию, свободные и честные выборы». Кроме того, кот готов бороться с крысами, которых может «просто съесть». 

Оранжевый кот. Фото: Boston Globe/Getty Images

Любимицей публики стала кошка Минерва с самым загадочным агитационным плакатом, который  содержит всего одно слово: преступность. Этот провокационный слоган принес девятилетней кошке большую популярность в интернете. Сама Минерва ни разу не появлялась на велодорожке, так как совсем не выходит из дома. «Ее приспешники следят за дорожкой вместо нее», — утверждают ее хозяева.

Кошка Минерва. Фото: The Guardian

Среди кандидатов неожиданно появились и собаки. Одна из них —  трехлетняя чихуахуа Пикосита, которая живет в доме рядом с велодорожкой. «Она будет бороться за кроликов, птиц и всех маленьких соседей, у которых нет голоса, чтобы лаять за свои права», — заявила ее хозяйка, 31-летняя аналитик Валери. Слоган собаки-кандидата гласит: «Устали от жирных котов-политиков? Я вас выслушаю!».

Еще более неожиданным для избирателей стало появление в списке единственной черепахи по кличке Наги. Ее хозяин, 24-летний сотрудник магазина Trader Joe’s по имени Шей, утверждает, что часто гуляет с Наги по велодорожке, пока она сидит в его кармане. По словам Шея, черепаха однажды «по ошибке попробовала мусор и с тех пор обеспокоена ситуацией».

