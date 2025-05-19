Комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту за нарушение миграционного законодательства

Участника шоу Stand Up на телеканале ТНТ и одного из ведущих «Что было дальше?», комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту «Шереметьево» за нарушение миграционного законодательства. Об этом со ссылкой на источники сообщили близкие к силовикам телеграм-каналы «112», Shot и Mash, а также телеканал РЕН ТВ.

По их данным, Сабурова отправили в отдел МВД по вопросам миграции в Химках и оштрафовали на пять с половиной тысяч рублей. РЕН ТВ также опубликовал ролик, на котором Сабурова выводят из аэропорта, а НТВ — видео, на котором комик выходит из отделения полиции.

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Телеграм-канал Baza пишет, что на Сабурова составили протокол за нарушение миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП). «Медиазона» отмечает, что протоколы по этой статье должны рассматривать районные суды, поскольку она подразумевает выдворение из России.

При этом телеграм-каналы пишут, что Сабуров должен в течение двух недель покинуть территорию России и, «если он захочет», въехать обратно. В противном случае его могут выдворить и запретить въезд. По данным «Медиазоны», в российском законодательстве такой процесс называется «контролируемым самостоятельным выездом» — такая форма мягче «принудительного выдворения».

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Сабуров переехал в Россию в 2014 году. Shot утверждает, что в течение нескольких лет комик пытался получить российское гражданство. После начала войны в Украине он продолжил выступать с концертами в России, а в апреле 2022 года приехал в Майами. Там, по словам активистов, на выступление Сабурова не пустили около 150 человек с антивоенной позицией.