Мужчина притворился астронавтом на терпящем бедствие корабле и выманил у пенсионерки тысячи долларов

2 минуты чтения 23:36

Полиция Японии рассказала, что 80-летняя жительница острова Хоккайдо познакомилась в интернете с человеком, который выдал себя за астронавта. Он якобы находился в космосе на терпящем бедствие корабле. Мужчина обратился к пенсионерке за «помощью» и выманил у нее около 6700 долларов. Об этом сообщает CBS News.

Как пишет издание, пенсионерка обменялась несколькими сообщениями с мошенником, после чего тот заявил ей, что он находится на космическом корабле, на который «напали», и что мужчине нужен кислород. После этого он убедил пенсионерку помочь ему в покупке кислорода, и женщина перевела ему примерно один миллион иен.

Местные СМИ утверждают, что женщина живет одна, и в ходе общения с мошенником у нее появились к нему «романтические чувства». Чем закончилась история с мошенничеством и были ли применены к мужчине какие-либо санкции, CBS News не уточняет.

«Если человек, с которым вы познакомились в социальных сетях, когда-либо требовал от вас деньги, пожалуйста, отнеситесь к этому как к потенциальному мошенничеству и сообщите в полицию», — заявили японские правоохранители.

CBS News отмечает, что население Японии является одним из самых старых в мире, уступая только среднему возрасту жителей Монако, и пожилые люди часто становятся жертвами мошенничества. К самым распространенным его видам издание относит обманы, когда мошенники выдают себя за других людей, чтобы получить деньги. Полиция также предупредила, что пожилых людей могут заставить воспользоваться банкоматами, чтобы получить несуществующие «возвраты» страховых взносов или пенсий.

