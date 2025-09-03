Россиянин избил жену ноутбуком за просмотр сериала ночью

В Белгородской области мужчина избил свою супругу ноутбуком из-за того, что она не спала ночью, а смотрела сериалы. Об этом со ссылкой на полицию сообщили «Комсомольская правда» и телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно предварительной информации, накануне вечером супружеская пара — 40-летний мужчина и его 47-летняя супруга — распивала алкогольные напитки. Мужчина лег спать, а женщина решила посмотреть сериалы. Через какое-то время россиянин проснулся и стал ругать супругу за то, что она до сих пор не спит.

Подозрительный сосед Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом Криминал 16 минут чтения

В полиции утверждают, что после этого мужчина выхватил у женщины ноутбук и избил им ее по голове. Женщину, как сообщается, госпитализировали с различными травмами.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. «в» ч.2 ст.115 УК). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Накануне Следственный комитет сообщил, что житель Белгорода поссорился с женой и забил ее до смерти молотком. Инцидент произошел в апреле в одной из квартир жилого дома, расположенного на переулке Магистральный. Суд признал убийцу виновным и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

«Орский Чикатило» и убийца-монах Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет Криминал 18 минут чтения

В июле прокуратура Челябинска рассказала, что 29-летний мужчина поссорился с 54-летней матерью из-за бытовых вопросов, а затем избил ее. Согласно материалам дела, инцидент произошел в мае прошлого года, когда мужчина как минимум 20 раз ударил мать руками и не менее двух раз пнул ногой, сломав ей лучевую кость правого предплечья.

Суд Курчатовского района Челябинска признал мужчину виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК) и назначил ему один год ограничения свободы. Однако максимальное наказание по этой статье может быть до трех лет лишения свободы.



