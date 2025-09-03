EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянин избил жену ноутбуком за просмотр сериала ночью

2 минуты чтения 16:44

В Белгородской области мужчина избил свою супругу ноутбуком из-за того, что она не спала ночью, а смотрела сериалы. Об этом со ссылкой на полицию сообщили «Комсомольская правда» и телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно предварительной информации, накануне вечером супружеская пара — 40-летний мужчина и его 47-летняя супруга — распивала алкогольные напитки. Мужчина лег спать, а женщина решила посмотреть сериалы. Через какое-то время россиянин проснулся и стал ругать супругу за то, что она до сих пор не спит.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

В полиции утверждают, что после этого мужчина выхватил у женщины ноутбук и избил им ее по голове. Женщину, как сообщается, госпитализировали с различными травмами.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. «в» ч.2 ст.115 УК). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Накануне Следственный комитет сообщил, что житель Белгорода поссорился с женой и забил ее до смерти молотком. Инцидент произошел в апреле в одной из квартир жилого дома, расположенного на переулке Магистральный. Суд признал убийцу виновным и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

«Орский Чикатило» и убийца-монах
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
Криминал18 минут чтения

В июле прокуратура Челябинска рассказала, что 29-летний мужчина поссорился с 54-летней матерью из-за бытовых вопросов, а затем избил ее. Согласно материалам дела, инцидент произошел в мае прошлого года, когда мужчина как минимум 20 раз ударил мать руками и не менее двух раз пнул ногой, сломав ей лучевую кость правого предплечья.

Суд Курчатовского района Челябинска признал мужчину виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК) и назначил ему один год ограничения свободы. Однако максимальное наказание по этой статье может быть до трех лет лишения свободы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram