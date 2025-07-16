Учитель избил свою мать и пытался откупиться за 10 тысяч рублей

Суд в Челябинске признал 29-летнего школьного учителя виновным в избиении его матери, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, в суде мать отказалась прекратить уголовное дело из-за «неискренних» извинений со стороны сына.

По версии гособвинения, в мае прошлого года мужчина был в гостях у своих родителей и начал ругаться с матерью из-за бытовых вопросов. После этого он как минимум 20 раз ударил 54-летнюю женщину руками и не менее двух раз — ногой, сломав ей лучевую кость правого предплечья.

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Полиция возбудила против жителя Челябинска уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК РФ). В суде защита требовала прекратить уголовное преследование и назначить мужчине судебный штраф. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, суд может принять такое решение в делах небольшой и средней тяжести, если подозреваемый или обвиняемый возместил ущерб или «иным образом загладил причиненный преступлением вред».

Представитель прокуратуры и сама пострадавшая выступили против прекращения уголовного дела. По данным прокуратуры, женщина заявила, что «перечисление сыном денежных средств в сумме 10 тысяч рублей и принесение неискренних извинений недостаточно для заглаживания вреда, конфликтная ситуация не исчерпана».

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Мировой судья судебного участка № 10 Курчатовского района Челябинска назначил мужчине один год ограничения свободы. Максимально по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести он мог получить три года реального лишения свободы.