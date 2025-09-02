Ультраправый политик покинул партию из-за отношений с трансгендерной женщиной

Бывший глава отделения польской ультраправой партии «Национальное движение» в Катовице и экс-кандидат в местный парламент Давид Шостак объявил, что покинул партию из-за отношений с трансгендерной моделью и психологом Михалиной Маниос. В интервью «Газете Выборча» они подробно рассказали о своей жизни, знакомстве и отношениях.

Маниос участвовала в конкурсе «Голос Польши», заняла третье место в шоу «Топ-модель» и снималась в рекламе. Сейчас она получила дипломы филолога и психолога в Швеции и живет между двумя странами. В соцсетях 38-летнего Шостака ранее было указано: «Католик, поляк, националист. Активист “Конфедерации”, член “Национального движения”, солдат Национальных вооруженных сил».

Шостак сказал, что познакомился с девушкой в интернете, потому что ему понравились ее фотографии. «У нас есть общие друзья. Я добавил Михалину в друзья, и мы начали переписываться. <…> Между нами возникла огромная эмоциональная связь», — рассказал Шостак. Они оба отметили, что их объединяют общие ценности: желание создать семью, любовь к истории Польши и религиозность.

Шостак подчеркнул, что для него очень важно встречаться с религиозным человеком. «Это основа. Я не могу представить себе отношения с кем-то неверующим. Ничто не мешает нам в будущем заключить брак в церкви. Здесь нет никаких ограничений. Михалина — женщина», — заявил экс-политик.

«Газета Выборча» отмечает, что партнеры говорят друг о друге «с большой теплотой». «Все, через что мы проходим, формирует нас. Я долго была одна, но верила, что найду подходящего человека. И наконец мы нашли друг друга. Мы уважаем и понимаем друг друга», — заявила 36-летняя Михалина.

«Когда мы познакомились, я и представить себе не мог, что могу потерять такого человека. Я знал, что у меня есть шанс связать свою жизнь с красивой, достойной женщиной. Она — элита нации, достаточно взглянуть на ее биографию», — сказал Шостак.

Женщина рассказала изданию, что с детства тайно играла в куклы и чувствовала, что притворяется мальчиком, играя со сверстниками в машинки. В третьем классе она заявила матери, что ей нужно сделать «операцию по смене пола». Ее мать добавила, что Маниос с детства интересовалась женской одеждой.

Другие дети часто оскорбляли Маниос, и она увлеклась религией. Она говорила изданию Wysokie Obcasy Extra, что запомнила утверждения из Библии о том, что «человек — дитя Божие, что мы равны, что наша жизнь имеет смысл». На втором году обучения в старшей школе у нее развилась депрессия.

В 18 лет Маниос через суд изменила свой гендерный маркер, а также сделала гендерно-аффирмативную операцию. Перед операцией она поговорила со священником, прошла исповедь и причастие.

«Я просто функционировала внутренне как женщина. И единственным оставшимся дефектом была проблема недоразвитых органов, которую позже просто исправили в ходе последней операции», — заявила Маниос каналу TVP. Она уточнила, что операция была «по сути, косметической», а единственным способом для нее завести ребенка является усыновление.

Шостак говорит, что хотел бы доказать, что коалиция «Конфедерация» и входящее в него «Национальное движение» состоят из людей, которые по-человечески относятся к другим. Однако он заявил, что ему пришлось выйти из партии, чтобы «личная жизнь не влияла на политическую деятельность». Политик также добавил, что внес большой вклад в работу движения, воспитав множество активистов.

В своей официальной программе «Национальное движение» поддерживает запрет абортов, выступает против «гомосексуального лобби» и парадов равенства, а также называет гендерную теорию «лженаукой».

«Лица, заявляющие о своей иной сексуальной ориентации или имеющие другие видимые нарушения гендерной идентичности, должны быть лишены возможности работать учителями, тренерами или воспитателями в детских садах», — указано в документе с названием «Суверенный народ в XXI веке».

Активисты «Национального движения» выходят на анти-ЛГБТ марши. Например, этим летом в курортном городе Колобжег сторонники партии выступили с контрдемонстрацией во время Марша равенства.

Пять лет назад «Газета Выборча» опубликовала интервью открытого гея Гжегожа Шиманика, который вышел из «Национального движения», когда осознал свою гомосексуальную ориентацию.