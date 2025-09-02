Желание подражать знаменитостям вовлекает детей в азартные игры

Крупнейшая британская благотворительная организация в сфере азартных игр GambleAware выяснила, что почти 90% детей в возрасте от 13 до 17 лет сталкиваются с контентом об азартных играх в интернете. Также опрос компании показал, что реклама игр со звездами вызывает желание присоединиться к азартным играм даже у 11-летних детей, пишет The Guardian.

По данным GambleAware, у четверти детей от 11 до 17 лет возникает тяга к азартным играм, когда они видят, как знаменитость рекомендует игры или участвует в них. А среди подростков от 16 до 17 лет такой эффект наблюдается более чем у трети опрошенных (36%).

В то же время почти четверо из пяти подростков согласны, что несовершеннолетним нельзя показывать рекламу ставок и азартных игр. Согласно еще одному исследованию компании, 16% детей в возрасте 13-17 лет видели, как блогеры делятся реферальными ссылками и кодами для регистрации на сайтах с казино или ставками, а 14% видели контент с советами и рекомендациями по азартным играм.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на платформу по борьбе с киберпреступностью Yield Sec сообщила, что доход казино , принимающих ставки в криптовалюте, за три года вырос в пять раз, до 81,4 миллиарда долларов. Валовой игровой доход (gross gaming revenue, GGR) рассчитывается как разница между суммой всех ставок пользователей сайта и суммой выплаченных им выигрышей.

Расследовательский проект Investigate Europe считает, что нелегальные игорные сайты могут сотрудничать с Mastercard и Visa. По данным журналистов, платежные гиганты продолжают пропускать через свои системы транзакции на нелицензированные сайты, несмотря на обещание запретить это.