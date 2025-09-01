Мужчина зарезал бывшую жену и попытался убить ее нового мужа

В Москве мужчина, чье имя не называется, убил свою бывшую жену и нанес ранения ее новому супругу. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном телеграм-канале столичного управления Следственного комитета.

В нем уточняется, что инцидент произошел 1 сентября в квартире жилого дома на улице Нижняя Масловка. Там фигурант поссорился с бывшей супругой и ее новым мужем, а затем напал на них с ножом. Получившая множественные колото-резаные ранения женщина скончалась на месте. Ее муж также был ранен, но выжил. позже ему оказали медицинскую помощь.

В свою очередь, нападавший попытался покончить с собой, порезав себя, но не довел дело до конца и был задержан.

По факту произошедшего Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и покушении на убийство ( ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

Ранее в августе Следственный комитет сообщил, что в городе Черногорск в Хакасии 31-летний мужчина убил свою партнершу и ранил ее двоих детей. По данным следствия, убийством закончилась ссора из-за ревности.

Во время нападения из-за шума проснулись двое детей — шестилетняя девочка и девятилетний мальчик, — которые попытались защитить мать от отчима. «Продолжая наносить удары потерпевшей, фигурант, размахивая ножом, ранил детей», — говорилось в сообщении силовиков.

Как сообщалось, женщина погибла сразу, а ее дети, получившие, по словам медиков, «жуткие травмы», были госпитализированы.