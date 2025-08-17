Мужчина из ревности зарезал партнершу и ранил защищавших ее детей

В Хакасии в городе Черногорск 31-летний мужчина убил свою партнершу и ранил двоих ее детей, сообщает Следственный комитет. Спикер Верховного совета республики Сергей Сокол написал в своем телеграм-канале, что врачам удалось провести детям успешные операции.

По версии следствия, в ночь на 9 августа между мужчиной и его 37-летней партнершей возникла ссора из-за ревности. После этого мужчина несколько раз ударил женщину кухонным ножом.

Любовь на чердаке Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет Криминал 16 минут чтения

Во время нападения из-за шума проснулись двое детей — шестилетняя девочка и девятилетний мальчик, — которые попытались защитить мать от отчима. «Продолжая наносить удары потерпевшей, фигурант, размахивая ножом, ранил детей», — сказано в пресс-релизе СК.

Женщина погибла сразу, а дети были госпитализированы с ножевыми ранениями. Местный хирург Руслан Меллин рассказал депутату-единороссу Соколу, что они получили «жуткие травмы», и хирурги боролись за их жизнь в течение нескольких часов. Сокол пообещал, что вместе с другими депутатами окажет детям любую необходимую помощь.

По данным Следственного комитета, сейчас жизни пострадавших детей ничего не угрожает. Им назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда, который им причинили.

Нехорошая квартира За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд Криминал 13 минут чтения

Следователи завели против мужчины уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему грозит пожизненное лишение свободы. На время следствия суд поместил его под арест.

На прошлой неделе во французском городе Нантер мужчина ударил женщину в горло канцелярским ножом после того, как она отказалась выйти за него замуж, сообщило издание Le Parisien со ссылкой на источники.