Дроны не нашли признаков жизни в зоне поиска российской альпинистки

В горах Кыргызстана к месту, где находится россиянка Наталья Наговицына, отправили военные беспилотники, но с их помощью не удалось подтвердить, что она жива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности страны.

«По результатам комплексной поисково-спасательной операции с применением дронов-беспилотников признаков жизни Натальи Наговицыной обнаружить не удалось», — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы Кыргызстана, в ходе операции район поиска альпинистки обследовали с воздуха с помощью дронов, оснащенных высокоточным оборудованием. Несмотря на сильный ветер и сложные погодные условия, удалось провести аэромониторинг с использованием тепловизора.

Утром 27 августа стало известно, что Наговицыну признали пропавшей без вести. 25 августа сообщалось, что власти Кыргызстана завершили спасательную операцию. После этого сын альпинистки Михаил Наговицын обратился за помощью к российским властям.

Наговицына сломала ногу во время спуска с пика Победы еще 12 августа. После этого власти и другие альпинисты предприняли несколько попыток спасти ее. Во время одной из них погиб итальянец. Также неудачной оказалась попытка спасти россиянку с помощью вертолета — он совершил жесткую посадку в горах, пострадали пилот и спасатель. Еще одна пешая группа спасателей не смогла добраться до альпинистки из-за плохой погоды.

Как сообщалось ранее, Наговицына застряла на высоте около семи тысяч метров. Российские эксперты и альпинисты называют ее зоной летальной адаптации. В частности, спасатель международного класса, бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС, принимавший участие в десятках спасательных операций, Владимир Легошин говорил ТАСС, что шансы спасти россиянку минимальны, так как «само пребывание на такой высоте фатально».