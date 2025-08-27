EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Дроны не нашли признаков жизни в зоне поиска российской альпинистки

2 минуты чтения 14:45

В горах Кыргызстана к месту, где находится россиянка Наталья Наговицына, отправили военные беспилотники, но с их помощью не удалось подтвердить, что она жива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности страны.

«По результатам комплексной поисково-спасательной операции с применением дронов-беспилотников признаков жизни Натальи Наговицыной обнаружить не удалось», — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы Кыргызстана, в ходе операции район поиска альпинистки обследовали с воздуха с помощью дронов, оснащенных высокоточным оборудованием. Несмотря на сильный ветер и сложные погодные условия, удалось провести аэромониторинг с использованием тепловизора.

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

Утром 27 августа стало известно, что Наговицыну признали пропавшей без вести. 25 августа сообщалось, что власти Кыргызстана завершили спасательную операцию. После этого сын альпинистки Михаил Наговицын обратился за помощью к российским властям.

Наговицына сломала ногу во время спуска с пика Победы еще 12 августа. После этого власти и другие альпинисты предприняли несколько попыток спасти ее. Во время одной из них погиб итальянец. Также неудачной оказалась попытка спасти россиянку с помощью вертолета — он совершил жесткую посадку в горах, пострадали пилот и спасатель. Еще одна пешая группа спасателей не смогла добраться до альпинистки из-за плохой погоды.

Как сообщалось ранее, Наговицына застряла на высоте около семи тысяч метров. Российские эксперты и альпинисты называют ее зоной летальной адаптации. В частности, спасатель международного класса, бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС, принимавший участие в десятках спасательных операций, Владимир Легошин говорил ТАСС, что шансы спасти россиянку минимальны, так как «само пребывание на такой высоте фатально».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти