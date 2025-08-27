Застрявшую в горах Кыргызстана российскую альпинистку признали пропавшей без вести

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая сломала ногу и застряла на высоте около семи тысяч метров при спуске с пика Победы в горах Кыргызстана, официально признали пропавшей без вести. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил начальник управления по работе со СМИ и населением МЧС Кыргызстана Адиль Чаргынов.

«Она признана пропавшей без вести. По закону, если невозможно узнать, жив ли человек, что с ним сейчас, он автоматически считается пропавшим без вести. А как вы знаете, добраться туда и узнать, жива ли она или уже нет, сейчас невозможно», — сказал он.

Накануне сын Наговицыной Михаил обратился к представителям российских властей с призывом немедленно организовать операцию по спасению ее матери. Он обратил внимание, что на кадрах, снятых около недели назад с дрона, его мать не только жива, но и «полна сил, и активно машет рукой».

Незадолго до этого власти Кыргызстана после нескольких неудачных попыток спустить Наговицыну с высоты, заявили, что сделать это будет возможно только в следующем году.

Наговицына сломала ногу при спуске с пика Победы 12 августа. После этого было организовано несколько попыток ее спасения. Однако все они потерпели неудачу. При этом один из альпинистов, отправившийся за Наговицыной пешком, погиб, а вертолет со спасателями не выдержал погодных условий и совершил жесткую посадку на склоне горы, в результате чего пострадали пилот и один из спасателей.

Как пишут телеграм-каналы, в 2021 году во время совместного восхождения на Хан-Тенгри в Тянь-Шане у мужа Наговицыной Сергея на высоте 6900 метров случился инсульт. Спасти его не удалось. Наговицына тогда до конца оставалась с ним. Год спустя она вернулась на вершину и установила там памятную табличку в его память.