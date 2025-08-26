EN
Общество

Сын застрявшей на пике Победы альпинистки попросил российские власти спасти ее

2 минуты чтения 09:56

Михаил Наговицын, сын российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая сломала ногу во время спуска с пика Победы в Кыргызстане, обратился к российским властям с просьбой о продолжении операции по ее спасению. Об этом со ссылкой на его соцсети сообщают, в частности, телеграм-канал Baza и Первый канал. Ранее спасатели заявили, что смогут добраться до Наговицыной только в следующем году. 

Как сообщается, сын альпинистки обратился за помощью к генпрокурору России, главе российского МИДа, а также послу России в Кыргызстане. Он уверен, что его мать все еще жива.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

«Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — цитируют Наговицына СМИ.

В своем обращении в соцсетях он попросил провести аэрофотосъемку пика Победы с использованием беспилотников, чтобы подтвердить, что его мать до сих пор жива, а затем провести спасательную операцию. 

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Сообщение Михаил Наговицын опубликовал после того, как стало известно о завершении спасательной операции. 25 августа профильный портал Mountain.ru написал, что итальянские пилоты, которые должны были участвовать в спасении российской альпинистки, улетели, так как погода на пике Победы не позволяет им долететь до места, где находится Наговицына. 

Российская альпинистка сломала ногу во время спуска с пика Победы 12 августа. С тех было предпринято несколько попыток ее спасения, но все они потерпели неудачу. При этом в ходе попыток снять Наговицыну с высоты погиб один из участвовавших в операции альпинистов, а также совершил жесткую посадку один из отправленных за ней вертолетов. 

