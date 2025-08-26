Сын застрявшей на пике Победы альпинистки попросил российские власти спасти ее

Михаил Наговицын, сын российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая сломала ногу во время спуска с пика Победы в Кыргызстане, обратился к российским властям с просьбой о продолжении операции по ее спасению. Об этом со ссылкой на его соцсети сообщают, в частности, телеграм-канал Baza и Первый канал. Ранее спасатели заявили, что смогут добраться до Наговицыной только в следующем году.

Как сообщается, сын альпинистки обратился за помощью к генпрокурору России, главе российского МИДа, а также послу России в Кыргызстане. Он уверен, что его мать все еще жива.

«Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — цитируют Наговицына СМИ.

В своем обращении в соцсетях он попросил провести аэрофотосъемку пика Победы с использованием беспилотников, чтобы подтвердить, что его мать до сих пор жива, а затем провести спасательную операцию.

Сообщение Михаил Наговицын опубликовал после того, как стало известно о завершении спасательной операции. 25 августа профильный портал Mountain.ru написал, что итальянские пилоты, которые должны были участвовать в спасении российской альпинистки, улетели, так как погода на пике Победы не позволяет им долететь до места, где находится Наговицына.

Российская альпинистка сломала ногу во время спуска с пика Победы 12 августа. С тех было предпринято несколько попыток ее спасения, но все они потерпели неудачу. При этом в ходе попыток снять Наговицыну с высоты погиб один из участвовавших в операции альпинистов, а также совершил жесткую посадку один из отправленных за ней вертолетов.