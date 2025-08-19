Травмированная российская альпинистка несколько дней ждет помощи в горах практически без еды и воды

Российская альпинистка Наталья Наговицына сломала ногу при спуске с пика Победы в Кыргызстане. Об этом сообщают телеграм-каналы 112 и Mash.

По данным последнего, 47-летняя россиянка получила травму 12 августа, а 112 пишет, что это случилось «почти неделю» назад. При этом телеграм-канал утверждает, что во время спуска также погибли двое других альпинистов — россиянин Алексей Ермаков и его итальянский напарник.

С тех пор, как сообщает Mash, попытаться спустить россиянку с высоты семи тысяч метров пыталась пешая спасательная команда, но она потерпела неудачу. После этого за Наговицыной отправили вертолет Минобороны России Ми-8 с шестью спасателями на борту. Однако он попал в зону турбулентности из-за чего пилот не справился с управлением и совершил жесткую посадку на склоне. В результате пострадали летчик и один из спасателей.

После этого для спасения альпинистки был отправлен еще один вертолет Ми-17ВМ, но из-за нулевой видимости и его миссия также не увенчалась успехом.

Как отмечает 112, травмированная россиянка остается на большой высоте без еды и практически без воды. Известно, что у нее есть спальный мешок, способный защитить ее от холода, однако точных данных о ее состоянии нет.

Также телеграм-каналы сообщают, что четыре года назад во время совместного восхождения с Наговицыной на вершину Хан-Тенгри в Тян-Шане погиб ее муж Сергей. На высоте 6900 метров у него случился инсульт, в результате которого его парализовало. Издания пишут, что Наговицына находилась с мужем до конца, спасти его не удалось. Спустя год она совершила новое восхождение на ту же вершину и установила там памятную табличку в память о погибшем супруге.