Браузер Tor обвинили в игнорировании проблемы распространения контента с сексуализированным насилием над детьми

Разработчики популярного в даркнете браузера Tor игнорируют запросы на удаление распространяемых педофилами материалов с сексулизированным насилием над детьми, пишет The Guardian со ссылкой на мнение экспертов.

Представители Канадского центра защиты детей рассказали журналистам, что подали в Tor Project 19 тысяч уведомлений о контенте, содержащем сексуализированное насилие над детьми. Организация, по их данным, не предприняла никаких мер после получения сообщений.

За домом у бабушки Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться Криминал 38 минут чтения

«Tor разработан таким образом, что они не могут ничего удалить. Они отказываются это менять, потому что считают плохой идею о любой цензуре» — рассказал журналистам директор по технологиям Центра Ллойд Ричардсон. Он отметил, что совет директоров проекта является единственным органом, который мог бы предпринять эффективные меры для решения этой проблемы, но он, вероятно, предпочитает не совершать каких-либо действий.

По словам опрошенных журналистами экспертов, сеть Tor, ориентированная на предоставление анонимности пользователям интернета, значительно усложняет отслеживание активности в сети. Такая конфигурация создает удобное для педофилов «безопасное убежище», отмечает The Guardian. Управляющая Tor организация не вводит на платформе даже основные меры безопасности, а иные способы удаления незаконных сообщений и материалов практически невозможны из-за устройства проекта.

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло? Криминал 11 минут чтения

Одновременно использованием Tor начинает интересоваться все больше пользователей интернета — если раньше подключение к нему могло представлять значительную сложность, то сегодня инструкции по этому можно получить на Reddit, Telegram и Discord. Также Tor советуют в чатах, участники которых интересуются «экстремальным или откровенным контентом».

Знакомясь с Tor, педофилы перестают скрывать свои действия, поскольку браузер обеспечивает им достаточный уровень анонимности, считают эксперты. Правонарушители поддерживают друг друга, зная, что их практически невозможно раскрыть. Представитель Tor заявил об обеспокоенности использованием технологии в незаконных целях «небольшим числом интернет-пользователей» и осудил его, однако не сообщил о том, собирается ли платформа предпринять какие-либо действия для предотвращения распространения материалов с сексуализированным насилием над детьми.