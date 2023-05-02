Большинство людей, особенно те, кто вынужденно переехал или столкнулся с трудностями, часто вспоминают, как раньше было хорошо. Такие воспоминания, если они доставляют положительные эмоции, называются ностальгией. Вместе с психотерапевтом Алексеем Деминым и клиническим психологом Анастасией Менн «Холод» разобрался, как музыка, запахи и вкусы переносят нас в детство и что делать, если ностальгия отнимает слишком много времени и сил.

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Что такое ностальгия?

Психотерапевт Алексей Демин: Ностальгируя, человек часто вспоминает отношения с другими людьми. Иногда он может испытывать смешанные эмоции. С одной стороны, ему может быть больно и неприятно, что какой-то период жизни закончился. С другой — он может радоваться, вспоминая, как ему было хорошо.

Ностальгировать можно и по негативным событиям в жизни, например по абьюзивным отношениям. Но человек романтизирует прошлое и вспоминает исключительно хорошую часть того, что с ним происходило. Он вспоминает не то, как партнер ругал его или игнорировал, а то, как ему было не одиноко.

Чем она отличается от обычных воспоминаний?

Клинический психолог Анастасия Менн: В Великобритании есть исследовательская группа профессора социальной психологии Константина Седикидеса и его команды психологов из Университета Саутгемптона. Они занимаются вопросами ностальгии. Ученые разделили мысли о прошлом на несколько групп: размышления, контрфактическое мышление (образ мыслей, при котором человек фокусируется на том, как все могло бы быть) и ностальгия. Размышления о прошлом или контрфактическое мышление больше связаны с негативными мыслями. Ностальгия же, с точки зрения исследователей, чаще всего связана с воспоминаниями о чем-либо приятном или приятными ощущениями. Когда мы ностальгируем, в мозге активируется дофамин, гормон радости.

Ностальгия также может приносить негативные ощущения, но все же в ней больше приятного. А вот мысль «это все в прошлом», иногда следующая за ностальгией, заставляет нас горевать.

Демин: Ностальгия часто более абстрактна, чем воспоминание. Чаще всего человек ностальгирует не по тому, кто и что ему сказал, а по приятным эмоциям в этот момент, поэтому не так сконцентрирован на деталях.

Что вызывает ностальгию?

Менн: Как правило, вернуться в прошлое нас заставляют какие-либо ощущения: слуховые, вкусовые, обонятельные. Например, совместная группа китайских и британских исследователей заметила, что, когда мы испытываем ностальгию из-за музыкального триггера, повышается активность в префронтальной коре. Это область мозга, которая отвечает в том числе за воспоминания.

Вкусы тоже могут вызывать ностальгию. Это происходит благодаря нейронным путям, которые передают информацию от вкусовых рецепторов в мозг, в лимбическую (эмоциональную) систему. Поэтому если мы едим определенную еду, то можем погрузиться в моменты, когда ели что-то похожее.

Запахи же переносят нас в прошлое, потому что обонятельная луковица находится прямо в лимбической системе. Учитывая это, можно, например, брать в поездку необычные духи, не те, которые вы используете ежедневно. Тогда, пользуясь ими по возвращении, вы будете вспоминать о путешествии.

Предметы тоже могут пробуждать ностальгию. Иногда мы смотрим на вещь из прошлого и вспоминаем свою жизнь в тот период. В Музее политической истории в Петербурге есть зал, посвященный страшной странице в истории России — ГУЛАГу. Там лежат предметы, которые заключенные брали с собой. Например, дирижер взял свою палочку. Эта память помогала некоторым из них выжить, помогала помнить себя в обыденной, нормальной жизни.

Демин: Если человеку одиноко, скучно или грустно, он может погрузиться в ностальгические воспоминания. Еще ностальгия может возникнуть, когда человек испытывает когнитивный диссонанс. Например, если он резко меняет работу: только что у него была идентичность, и вот он ее потерял.

Вспоминать прошлое — это полезно?

Демин: Ностальгию как явление открыл швейцарский врач Йоханнес Хофер в 1688 году. Он изучал опыт солдат, которые тосковали по родине в других странах. Солдатам было плохо, они страдали от бессонницы и подавленности. Тогда ученые пришли к выводу, что ностальгические воспоминания делают людей более уязвимыми и негативно сказываются на здоровье.

Однако сейчас мы знаем, что ностальгия сама по себе не провоцирует болезненное состояние. Напротив, иногда она помогает справиться с текущими проблемами. К примеру, если человеку одиноко, он может вспомнить, как раньше с кем-то общался и что ему не всегда было одиноко.

Еще ностальгия помогает людям сближаться и не обращать внимания на стереотипы. Так, например, в ходе исследования 2012 года участников просили вспомнить, как они общались с кем-то с избыточным весом. Затем испытуемых знакомили с девушкой с избыточным весом. Результаты показали, что после погружения в воспоминания участники лучше отзывались о людях с избыточным весом и были более позитивно настроены в ожидании общения с ними, чем те, кто не вспоминал подобный опыт.

Более того, ностальгия помогает человеку обратить внимание на то, чего ему сейчас не хватает. То есть какие эмоции, вещи и впечатления нужно искать в текущих условиях, чтобы обрести утраченное ощущение. Например, если человек переехал и часто ностальгирует по встречам с друзьями, он может что-то предпринять, чтобы восполнить эту нехватку: регулярно созваниваться с друзьями или обмениваться открытками. Это поможет сделать жизнь в моменте более эмоционально насыщенной.

Вред от ностальгии бывает опосредованным. К примеру, если из-за воспоминаний человек отвлекается от «сейчас» и погружается в будущее или прошлое. Тогда могут ухудшиться такие сферы жизни, как работа, отношения, дружба.

Также важно различать воспоминания и попытки вернуться в прошлое. Ностальгия — это внутренние переживания. Попытки вернуться в прошлое — активные действия. Например, назначить встречу бывшему, купить билеты в страну, откуда ты уехал.

Что делать, если я не могу справиться с воспоминаниями о прошлом?

Менн: Не нужно бороться с ностальгией или отрицать ее. В первую очередь важно принять, что реальность отличается от прошлого. Например, что после переезда в южную страну вы не можете видеть снег так часто, как у себя на родине.

Составьте список того, что вам нравилось в прошлом, и попробуйте перенести какие-то вещи из него в настоящее. Например, дома у вас было уютное рабочее место. Вы можете попробовать воссоздать его. Конечно, новое не будет идентичным, однако можно сделать его даже лучше предыдущего. Если вам не хватает досуга, вы тоже можете частично восстановить его или найти альтернативы, которые подарят похожие положительные эмоции.

В когнитивно-поведенческой терапии есть техника «откладывание беспокойства». Например, тревога отнимает у человека слишком много времени и сил. Чтобы исправить это, он выделяет 30 или 60 минут в день, в которые концентрированно беспокоится. Так человек признает свою эмоцию и учится ее контролировать: не позволяет ей взять над собой верх в течение дня.



То же самое можно сделать и с ностальгией. Выделите время, когда вы будете концентрированно погружаться в прошлое. Главное — не выполнять практику прямо перед сном, чтобы эта часть дня не связывалась с негативными переживаниями.

Каждый момент жизни можно проживать осмысленно и наполненно, быть благодарным за то, что есть сейчас. Ностальгия может быть очень приятным ощущением, если жизнь в настоящем наполнена важным, если она проживается в согласии с ценностями, в контакте с людьми. Мы застреваем не столько в ностальгии, сколько в горе, в потере. Ностальгия лишь инструмент, чтобы с этим справиться.

Демин: Важно не избегать ностальгических воспоминаний. В противном случае они могут стать навязчивыми и отвлечься будет сложнее.

Прежде чем изменить проблемное поведение, важно понять, почему оно происходило. Задайте себе вопросы: «Почему я так часто вспоминаю этот период жизни? Чего мне не хватает из того, что было раньше?» Можно начать вести дневник и обращать внимание на то, когда наступают периоды ностальгии. Что их запускает? После каких событий вы уходите в воспоминания?

Если самонаблюдение не дает нужного эффекта и вам тяжело понять, что заставляет вас тратить больше времени на прошлое, чем на настоящее, можно обратиться к психологу. Он поможет ответить на вышеупомянутые вопросы.