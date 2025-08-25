На Алекса Лесли подали заявление в прокуратуру Польши

Жительница Польши обратилась с жалобой на действия скандального пикап-коуча Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) в местную прокуратуру, сообщает польское медиа Wyborcza. Информацию подтвердили в окружной прокуратуре Варшавы.
При этом официальные обвинения Лесли на данный момент не предъявлены, прокуратура лишь ведет расследование. Блогера проверяют по подозрению в подстрекательстве к сексуализированному насилию в адрес женщин, пишет Wyborcza со ссылкой на текст жалобы.
Журналисты отмечают, что центр Варшавы стал популярным местом проведения пикап-тренингов, крупнейшим среди проводящих их коучей они называют Алекса Лесли. Он продолжает организовывать «курсы» в Польше, участие в трехдневной программе стоит 300 евро. Лесли обещает потенциальным участникам обретение способности «влюблять» в себя женщин за считанные минуты, чтобы позже развивать с ними отношения.
Wyborcza пишет, что Лесли снимает обращения к своим ученикам в Варшаве, а также выкладывает сделанные ими серии фотографий. На одной из записей блогер объясняет, как должен выглядеть успешный пикап. «Хватай женщину за задницу, тащи её в ванную и трахай», — цитируют Лесли журналисты.
Ранее на пикап-коуча завели дело в России — Следственный комитет подозревает его в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК). СК считает, что Лесли «склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера».
Речь идет о серии домогательств до женщин, произошедших в центре Москвы в конце июня 2025 года. Тогда ученики Лесли подходили к ним под предлогом познакомиться, а затем трогали их за разные части тела и предлагали заняться с ними сексом. Позже выяснилось, что мужчины выполняли «задания» курса Лесли — после распространения информации об этом блогер раскритиковал их действия, заявив, что женщины «недовольны», потому что «задание выполнено неправильно».