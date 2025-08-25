EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

На Алекса Лесли подали заявление в прокуратуру Польши

2 минуты чтения 17:47

Жительница Польши обратилась с жалобой на действия скандального пикап-коуча Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) в местную прокуратуру, сообщает польское медиа Wyborcza. Информацию подтвердили в окружной прокуратуре Варшавы.

При этом официальные обвинения Лесли на данный момент не предъявлены, прокуратура лишь ведет расследование. Блогера проверяют по подозрению в подстрекательстве к сексуализированному насилию в адрес женщин, пишет Wyborcza со ссылкой на текст жалобы.

За домом у бабушки
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
Криминал38 минут чтения

Журналисты отмечают, что центр Варшавы стал популярным местом проведения пикап-тренингов, крупнейшим среди проводящих их коучей они называют Алекса Лесли. Он продолжает организовывать «курсы» в Польше, участие в трехдневной программе стоит 300 евро. Лесли обещает потенциальным участникам обретение способности «влюблять» в себя женщин за считанные минуты, чтобы позже развивать с ними отношения.

Wyborcza пишет, что Лесли снимает обращения к своим ученикам в Варшаве, а также выкладывает сделанные ими серии фотографий. На одной из записей блогер объясняет, как должен выглядеть успешный пикап. «Хватай женщину за задницу, тащи её в ванную и трахай», — цитируют Лесли журналисты.

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
Криминал11 минут чтения

Ранее на пикап-коуча завели дело в России — Следственный комитет подозревает его в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК). СК считает, что Лесли «склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера».

Речь идет о серии домогательств до женщин, произошедших в центре Москвы в конце июня 2025 года. Тогда ученики Лесли подходили к ним под предлогом познакомиться, а затем трогали их за разные части тела и предлагали заняться с ними сексом. Позже выяснилось, что мужчины выполняли «задания» курса Лесли — после распространения информации об этом блогер раскритиковал их действия, заявив, что женщины «недовольны», потому что «задание выполнено неправильно».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно