EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: школьница выбросила своего ребенка с балкона после родов

2 минуты чтения 15:48

В пермских Березниках проверяют обстоятельства гибели новорожденного, тело которого нашли под балконом одного из многоквартирных домов. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Тело новорожденного обнаружили прохожие 12 августа. По факту случившегося началась процессуальная проверка по статье «убийство матерью новорожденного ребенка» (ст. 106 УК). 

«Покажешь дорогу?»
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
Криминал14 минут чтения

«Следователями проведен осмотр места происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.

В прокуратуре Пермского края сообщили, что ребенка родила 16-летняя школьница. Дело взято на контроль ведомства. 

РИА «Новости» со ссылкой на предварительные данные источника в экстренных службах пишет, что школьница родила в туалете, после чего выбросила новорожденного с балкона.

Анастасия, жительница пятиэтажки на улице Мира, возле которого было обнаружено тело ребенка, рассказала «Комсомольской правде», что в 22:10 дом окружила толпа людей и сотрудники экстренных служб. В тот момент женщина возвращалась домой с работы. 

«Я так понимаю, искали маму ребенка. Ребеночек лежал без одежды, как мне сказали, его осматривали, поэтому тельце было открыто. И я, проходя, не знаю, для чего, повернулась и увидела всю эту жуткую картину. Как сказали очевидцы, это девочка», — рассказала она.

По словам Анастасии, тело «достаточно крупного» ребенка лежало под балконом дома.

Последний круиз
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
Криминал7 минут чтения

В июле суд Антальи освободил из под стражи россиянку Екатерину Бурнашкину, которая в прошлом году родила и оставила новорожденную дочь в туалете турецкого аэропорта. По словам адвоката женщины Айшель Кюбры Полат, Бурнашкину обвинили в покушении на убийство близкого родственника, однако апелляционный суд переквалифицировал обвинение на «оставление в опасности». Бурнашкина намерена вернуться в Россию и добиться возвращения дочери, переданной российским органам опеки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования