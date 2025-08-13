СМИ: школьница выбросила своего ребенка с балкона после родов

В пермских Березниках проверяют обстоятельства гибели новорожденного, тело которого нашли под балконом одного из многоквартирных домов. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Тело новорожденного обнаружили прохожие 12 августа. По факту случившегося началась процессуальная проверка по статье «убийство матерью новорожденного ребенка» (ст. 106 УК).
«Следователями проведен осмотр места происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.
В прокуратуре Пермского края сообщили, что ребенка родила 16-летняя школьница. Дело взято на контроль ведомства.
РИА «Новости» со ссылкой на предварительные данные источника в экстренных службах пишет, что школьница родила в туалете, после чего выбросила новорожденного с балкона.
Анастасия, жительница пятиэтажки на улице Мира, возле которого было обнаружено тело ребенка, рассказала «Комсомольской правде», что в 22:10 дом окружила толпа людей и сотрудники экстренных служб. В тот момент женщина возвращалась домой с работы.
«Я так понимаю, искали маму ребенка. Ребеночек лежал без одежды, как мне сказали, его осматривали, поэтому тельце было открыто. И я, проходя, не знаю, для чего, повернулась и увидела всю эту жуткую картину. Как сказали очевидцы, это девочка», — рассказала она.
По словам Анастасии, тело «достаточно крупного» ребенка лежало под балконом дома.
В июле суд Антальи освободил из под стражи россиянку Екатерину Бурнашкину, которая в прошлом году родила и оставила новорожденную дочь в туалете турецкого аэропорта. По словам адвоката женщины Айшель Кюбры Полат, Бурнашкину обвинили в покушении на убийство близкого родственника, однако апелляционный суд переквалифицировал обвинение на «оставление в опасности». Бурнашкина намерена вернуться в Россию и добиться возвращения дочери, переданной российским органам опеки.