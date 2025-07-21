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Криминал

Школьницу подозревают в убийстве новорожденного в гостинице

2 минуты чтения 15:44

В Омске в отношении 16-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, 18 июля во время уборки номера в гостинице горничная обнаружила тело младенца. Следователи и оперативные сотрудники установили личность девушки, которая оставила его там. Как оказалось, это 16-летняя школьница, жительница пригорода Омска. Девушка была задержана у себя дома. В СК считают, она арендовала номер в гостинице, чтобы родить и избавиться от ребенка.

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Как рассказала ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК Лариса Болдинова, несовершеннолетняя мать признала вину. По предварительным данным, ребенок был задушен, однако точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

По информации РИА «Новости» со ссылкой на источник, девушка утверждает, что не знала о беременности, поскольку страдает лишним весом. Она также заявила, что прибыла в гостиницу для оказания интимных услуг, а роды начались уже после встречи с мужчиной. Тело ребенка, по словам источника, было найдено задушенным в мусорном ведре. При этом задержанная утверждает, что ребенок якобы родился мертвым.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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В октябре прошлого года 18-летнюю россиянку задержали в аэропорту турецкого города Анталья. Незадолго до вылета в Москву она зашла в туалет для людей с инвалидностью, родила там ребенка, оставила его и ушла на паспортный контроль, где и была задержана вместе с со своей матерью. Девушка утверждала, что не догадывалась о беременности. Суд Турции приговорил ее к 15 годам заключения, но недавно россиянку освободили из-под стражи.

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