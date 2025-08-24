EN
Медики спасли ребенка с 15-сантиметровым лезвием ножа в голове

16:01

В Китае медики спасли трехлетнюю девочку, из головы которой торчал кухонный нож. Ее мать самостоятельно пыталась извлечь 15-сантиметровое лезвие, однако после безуспешных попыток привела ребенка в больницу. Об этом пишет South China Morning Post.

Об инциденте стало известно 15 августа, когда пользователь соцсетей опубликовал видео из народной больницы Дунчуань, расположенной в провинции Юньнань на юго-западе Китая. На кадрах женщина ведет за руку трехлетнюю девочку, из головы которой торчит кухонный нож.

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
Криминал11 минут чтения

Сообщалось, что инцидент произошел, когда мать девочки по фамилии Ху меняла простыни. Тогда, как отмечается, нож каким-то образом отлетел и воткнулся в череп играющего рядом ребенка.

Однако позже один из сотрудников больницы рассказал, что женщина схватила нож, чтобы «напугать» шумную дочь и «случайно ударила ее по голове». В этом, по словам медика, женщина призналась сама. 

После случившегося мать попыталась извлечь лезвие, но не смогла. Тогда, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, женщина самостоятельно привела ребенка в больницу, отмечает издание.

По словам медиков, нож с лезвием длиной около 15 сантиметров застрял в черепе ребенка чуть выше правого уха. Часть лезвия, как сообщается, заметно выступала из головы. Врачи провели операцию и успешно извлекли предмет. По их словам, ребенок все еще находится в больнице, однако чувствует себя хорошо.

Издание пишет, что полиция изучила происшествие и квалифицировала его как несчастный случай, подтвердив отсутствие криминального умысла.

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
Мир11 минут чтения

Опытный врач, имя которого не называется, объяснил изданию Chinese Business View, что нож не убил ребенка из-за мягкости черепа. «Если бы мать девочки необдуманно вытащила нож, риск был бы огромен. Правильным действием было сразу обратиться за профессиональной медицинской помощью», — сказал врач.

Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и стал поводом для массовой критики в адрес матери, пишет South China Morning Post. Многие пользователи призвали правоохранительные органы тщательно разобраться в случившемся. 

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
