Медики спасли ребенка с 15-сантиметровым лезвием ножа в голове

В Китае медики спасли трехлетнюю девочку, из головы которой торчал кухонный нож. Ее мать самостоятельно пыталась извлечь 15-сантиметровое лезвие, однако после безуспешных попыток привела ребенка в больницу. Об этом пишет South China Morning Post.
Об инциденте стало известно 15 августа, когда пользователь соцсетей опубликовал видео из народной больницы Дунчуань, расположенной в провинции Юньнань на юго-западе Китая. На кадрах женщина ведет за руку трехлетнюю девочку, из головы которой торчит кухонный нож.
Сообщалось, что инцидент произошел, когда мать девочки по фамилии Ху меняла простыни. Тогда, как отмечается, нож каким-то образом отлетел и воткнулся в череп играющего рядом ребенка.
Однако позже один из сотрудников больницы рассказал, что женщина схватила нож, чтобы «напугать» шумную дочь и «случайно ударила ее по голове». В этом, по словам медика, женщина призналась сама.
После случившегося мать попыталась извлечь лезвие, но не смогла. Тогда, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, женщина самостоятельно привела ребенка в больницу, отмечает издание.
По словам медиков, нож с лезвием длиной около 15 сантиметров застрял в черепе ребенка чуть выше правого уха. Часть лезвия, как сообщается, заметно выступала из головы. Врачи провели операцию и успешно извлекли предмет. По их словам, ребенок все еще находится в больнице, однако чувствует себя хорошо.
Издание пишет, что полиция изучила происшествие и квалифицировала его как несчастный случай, подтвердив отсутствие криминального умысла.
Опытный врач, имя которого не называется, объяснил изданию Chinese Business View, что нож не убил ребенка из-за мягкости черепа. «Если бы мать девочки необдуманно вытащила нож, риск был бы огромен. Правильным действием было сразу обратиться за профессиональной медицинской помощью», — сказал врач.
Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и стал поводом для массовой критики в адрес матери, пишет South China Morning Post. Многие пользователи призвали правоохранительные органы тщательно разобраться в случившемся.