Мир

Звезда «Очень странных дел» усыновила ребенка

2 минуты чтения 13:55 | Обновлено: 13:58

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и ее муж, модель Джейк Бон Джови, стали приемными родителями «милой девочки». Пост появился в инстаграм-аккаунте актрисы.

«Этим летом мы приняли в семью нашу милую девочку. Мы безмерно рады начать эту прекрасную новую главу родительства в мире и уединении», говорится в публикации. Она сопровождается песней Beatles Ob-La-Di, Ob-La-Da и завершается словами: «И нас стало трое».

21-летняя Браун известна ролью Одиннадцать в сериале Netflix «Очень странные дела». 23-летний Джейк Бон Джови — модель, сын музыканта Джона Бон Джови. Пара поженилась в октябре 2023 года после помолвки, состоявшейся за несколько месяцев до этого. Тогда Бон Джови опубликовал свадебные фотографии с подписью: «Навсегда и всегда — твой муж».

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

По информации The Guardian, ранее актриса не раз говорила о желании стать матерью и упоминала, что рассматривает вариант усыновления ребенка. В минувшем марте в подкасте SmartLess она призналась, что ее муж знает, насколько важно для нее стать матерью. Тем не менее Браун не намерена отказываться от карьеры актрисы и продюсера, она рассчитывает уделять достаточно времени и личной жизни, и работе.

Издание напоминает, что в 2023 году Милли Бобби Браун оказалась в центре скандала из-за своей книги «Девятнадцать ступенек». Роман был вдохновлен историей ее бабушки о трагедии на станции метро Бетнал-Грин в Лондоне в 1943 году. Автором книги стала писательница Кэтлин МакГёрл, однако на обложке указано только имя актрисы. Это спровоцировала горячую дискуссию о труде так называемых «литературных негров». Позже Браун поблагодарила МакГёрл в соцсетях, написав: «Я бы не смогла этого сделать без тебя!»

