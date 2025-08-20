Индонезийские креветки назвали радиоактивными

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовало населению не употреблять в пищу креветки определенной марки из-за опасений по поводу их радиоактивного заражения. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, FDA заявило, что сеть супермаркетов Walmart должна изъять из продажи три партии сырых замороженных креветок из Индонезии после того, как радиоактивный цезий-137 был обнаружен в другой партии креветок, не предназначавшейся для США.

Это вещество может повышать риск развития рака при многократном воздействии в низких дозах. Однако, как отметили в американском ведомстве, обнаруженный в креветках уровень цезия-137 был недостаточно высокими для того, чтобы представлять серьезную опасность.

Bloomberg пишет, что радиоактивные креветки, о которых идет речь, продаются под маркой Great Value и были закуплены у индонезийской компании PT Bahari Makmur Sejati. В США ее продукция продается в магазинах Walmart в 13 штатах, включая Флориду, Техас и Пенсильванию. Обе компании не отреагировали на просьбы агентства о комментариях.

Радиоизотоп цезий-137 применяют в измерительной технике, радиотерапии для лечения злокачественных опухолей, а также его используют для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств. В то же время, как отмечается, элемент является одним из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Как именно вещество могло попасть в индонезийские креветки, не сообщается.