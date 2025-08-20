EN
Разработана безлазерная коррекция зрения

2 минуты чтения

Американские исследователи представили новый метод коррекции зрения, который не требует лазера, болезненного вмешательства и продолжительного восстановления тканей. Разработку под названием электромеханическое ремоделирование ученые презентовали недавно на профильной конференции, сообщает New Atlas.

Суть технологии в том, что форму роговицы меняют не с помощью удаления ткани, как при лазерной коррекции зрения, а воздействием слабого электрического тока и кратковременным изменением кислотности (pH). Для этого используется особый электрод в форме контактной линзы из платины. Под действием тока роговица на несколько секунд становится мягкой и податливой, после чего принимает форму электрода. Затем кислотность возвращается в норму, ткань твердеет и сохраняет новую форму. Весь процесс занимает около минуты, он не вызывает повреждений ткани или гибели клеток, говорят авторы проекта.

Правда, пока технология находится на ранней стадии и требует большого количества испытаний. По информации издания, новый метод протестировали на изолированных глазах кроликов. Из 12 образцов в 10 удалось изменить форму роговицы так, чтобы устранить близорукость. Теперь ученые планируют серию экспериментов на живых животных.

Исследователи полагают, что в перспективе этот способ может заменить операцию лазером. Более того, авторы проекта не исключают, что результат будет «обратимым».

«LASIK — это всего лишь способ резать ткань, только не скальпелем, а лазером», — отметил руководитель проекта профессор Майкл Хилл. Его команда считает, что электромеханическое ремоделирование может стать безопасной и дешевой альтернативой такой операции.

