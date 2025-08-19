Здание вековой церкви целиком перевезут через весь город в Швеции

В самом северном шведском городе Кируна сегодня начался перенос здания 113-летней лютеранской церкви, сообщает Би-би-си. Горнодобывающая компания LKAB, организовавшая переезд, объясняет, что планирует увеличить глубину своей шахты, а это может навредить Церкви Кируны.

Церковь вместе с колокольней массой около 700 тонн планируется перенести на пять километров, максимальная скорость составит 500 метров в час. Переезд начался утром 19 августа и должен завершиться вечером 20 августа.

Kiruna in Swedish Lapland / Instagram

«Это историческое событие, очень масштабная и сложная операция, и у нас нет права на ошибку. Но все под контролем», — сказал организатор проекта Стефан Хольмблад Юханссон.

LKAB пояснила, что церковь нельзя разобрать для переноса, потому что это связано с большими рисками для архитектурного памятника. Компания сообщила, что раньше уже переносила целые здания в Кируне и в шахтерском городе Мальмбергет, а также ей известны проекты по переносу других шведских церквей.

Место, на котором церковь стояла раньше, преобразуют в городской парк. «При строительстве парка горного городка мы постараемся сохранить его атмосферу и характер — место для умиротворения и размышлений», — подчеркнули организаторы.

Также отдельно инженеры будут решать проблему переноса каменной стены, которая окружала церковь. По данным компании, специалистам предстоит определить, какие части будут перенесены и как будет организован этот процесс.

Организаторы подчеркнули, что им важно учитывать отношение прихожан к процессу. В программу включены прямая трансляция, интервью с участниками процесса, выставки, бесплатное питание и выступления артистов. Также церемонию переноса посетит король Швеции Карл XVI Густав.