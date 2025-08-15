EN
На Солнце начала расти крупная дыра

2 минуты чтения 17:44 | Обновлено: 18:58

В последние несколько дней на обращенной к Земле стороне Солнца растет крупная корональная дыра, сообщает телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Астрономы прогнозируют, что это явление приведет к увеличению скорости солнечного ветра в окрестностях Земли в начале следующей недели.

По данным ученых, за последние сутки площадь дыры выросла в полтора раза. «В области дыры, судя по всему, должен наблюдаться особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра, так как сильное потемнение регистрируется сейчас не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, откуда светящееся вещество уходит крайне редко», — отметили в ИКИ.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии / Telegram

Согласно прогнозу исследователей Солнца, к 19-20 августа скорость солнечного ветра вблизи Земли вырастет до 800-900 километров в секунду. Они отмечают, что это «необычайно высокий» показатель, превышающий среднюю скорость солнечного ветра в 2-2,5 раза.

В ИКИ сообщили, что крупная корональная дыра будет основным фактором, влияющим на геомагнитную обстановку на Земле в ближайшие 7-10 дней. При этом в ближайшие выходные, по их данным, магнитное поле планеты будет оставаться спокойным.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев сообщил, что в этом году Солнце прошло пик 11-летнего цикла, поэтому в ближайшие четыре года его активность будет медленно снижаться. Он отметил, что в такие периоды могут происходить особенно мощные вспышки на Солнце и магнитные бури — на Земле. Астрономы ожидают, что наименьшая солнечная активность будет наблюдаться в 2029-2031 годах.

