СМИ узнали о сложностях при организации встречи Путина и Трампа

Американская Секретная служба столкнулась со сложностями во время организации личной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая должна пройти 15 августа на Аляске. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Так, собеседники агентства отметили, что Секретной службе США пришлось планировать мероприятие в сжатые сроки — у агентов была всего неделя. Единственный агент на посту Секретной службы на Аляске 8 августа начал готовиться к приему «сотен подкреплений».

Как отмечается, сложности для службы связаны, в частности, с пиком туристического сезона, из-за которого возникли проблемы с размещением агентов и недостатком автомобилей.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей Общество 12 минут чтения

Bloomberg пишет, что формат будущей встречи определяется протоколом госдепартамента. Саммит должен пройти в условиях так называемой взаимности. Так, сотрудники российских спецслужб будут обеспечивать безопасность Путина и его ближайшего окружения в то время как агенты Секретной службы создадут внешний периметр безопасности.

Агентство пишет, что протокол предполагает паритет численности российских и американских агентов безопасности, занятых в организации встречи. То же самое касается и количества переводчиков, которые будут работать в ходе непосредственных переговоров. Кроме того, для транспортных средств обоих политиков необходимо разработат отдельные маршруты паередвиждения6 которые при этом обеспечат им максимальную защиту.

Агентство отмечает, что план обеспечения безопасности встречи Путина и Трампа, составленный американской секретной службой, ждет одобрения со стороны представителей России.