EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Люди захотели вернуться к знакомствам в реальной жизни

2 минуты чтения 19:59

В США набирают популярность приложения, позволяющие людям заводить новые знакомства в реальной жизни, сообщает «Коса» со ссылкой на публикацию New York Post. Такие сервисы предлагают пользователям посещать ужины, коктейльные вечеринки и культурные события, оплачивая все мероприятия по одной подписке.

По данным NYP, рестораны и другие места, в которых проводятся платные мероприятия, также «влюбляются» в новые сервисы, потому что получают от встреч гарантированный доход. Управляющий директор сети ресторанов Renwick Hospitality Генри Уоллах рассказал журналистам, что каждое мероприятие приносит его заведениям от 500 до 2000 долларов только за счет продажи билетов.

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

У жителей Нью-Йорка стали популярны сервисы Closer, Parlor Social Club и The Dinner Table Club. Соучредитель Closer Дэвид Бурштейн сказал, что рост интереса к знакомствам в реальности возрос после снятия коронавирусных ограничений. В его приложении вступительный взнос и первые три месяца стоят 35 долларов, после этого подписка стоит 20 долларов в месяц.

Пользователям приложения Parlor доступно около 100 мероприятий в месяц, стоимость подписки составляет 40 долларов. Сервис также предлагает подписку за 70 долларов, которая позволяет собирать на мероприятиях единомышленников.

Сервисы для знакомств в реальной жизни начали распространяться и за пределы Нью-Йорка, пишет NYP. Так, Closer уже запустил филиалы в Денвере и столице США Вашингтоне, а также планирует запуститься в Лос-Анджелесе, Чикаго, Бостоне, Сан-Франциско, Остине и в крупных канадских городах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01
Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01 14 августа
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования