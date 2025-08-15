Люди захотели вернуться к знакомствам в реальной жизни

В США набирают популярность приложения, позволяющие людям заводить новые знакомства в реальной жизни, сообщает «Коса» со ссылкой на публикацию New York Post. Такие сервисы предлагают пользователям посещать ужины, коктейльные вечеринки и культурные события, оплачивая все мероприятия по одной подписке.

По данным NYP, рестораны и другие места, в которых проводятся платные мероприятия, также «влюбляются» в новые сервисы, потому что получают от встреч гарантированный доход. Управляющий директор сети ресторанов Renwick Hospitality Генри Уоллах рассказал журналистам, что каждое мероприятие приносит его заведениям от 500 до 2000 долларов только за счет продажи билетов.

У жителей Нью-Йорка стали популярны сервисы Closer, Parlor Social Club и The Dinner Table Club. Соучредитель Closer Дэвид Бурштейн сказал, что рост интереса к знакомствам в реальности возрос после снятия коронавирусных ограничений. В его приложении вступительный взнос и первые три месяца стоят 35 долларов, после этого подписка стоит 20 долларов в месяц.

Пользователям приложения Parlor доступно около 100 мероприятий в месяц, стоимость подписки составляет 40 долларов. Сервис также предлагает подписку за 70 долларов, которая позволяет собирать на мероприятиях единомышленников.

Сервисы для знакомств в реальной жизни начали распространяться и за пределы Нью-Йорка, пишет NYP. Так, Closer уже запустил филиалы в Денвере и столице США Вашингтоне, а также планирует запуститься в Лос-Анджелесе, Чикаго, Бостоне, Сан-Франциско, Остине и в крупных канадских городах.