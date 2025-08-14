EN
EN
Интернет и мемы

В соцсетях обсуждают сходство Юры Борисова и Курта Кобейна

2 минуты чтения 15:05

В социальной сети TikTok завирусился ролик, в котором российского актера Юру Борисова сравнили с вокалистом группы Nirvana Куртом Кобейном. Он собрал уже более 249 тысяч просмотров и 42 тысяч лайков. Под роликом оставлены сотни комментариев.

В видео сменяют друг друга фотографии актера и музыканта, на которых они особенно похожи. Речь идет о внешнем сходстве — пользователи обращают внимание на схожий цвет глаз, форму челюсти и выражение лица.

В комментариях также пишут, что Юра Борисов стал бы полной «копией Кобейна», если бы надел парик. Кроме того, российскому актеру прочат роль музыканта в байопике, который пока еще не снят.

Итоги премии «Оскар-2025» 
Итоги премии «Оскар-2025» 
Фильм «Анора» стал главным триумфатором, но Юра Борисов остался без личной награды
Мир8 минут чтения

Юра Борисов входит в число самых заметных актеров своего поколения. Он известен по ролям в фильмах «Петровы в гриппе», «Капитан Волконогов бежал», «Кентавр» и др. Широкая международная аудитория узнала его после драмы «Купе номер 6», удостоенной Гран-при Каннского кинофестиваля. За эту роль он получил номинацию на премию Европейской киноакадемии.

В 2024 году Борисов претендовал на «Оскар» за работу в фильме «Анора» — истории о секс-работнице и сыне российского миллиардера. Хотя награду он тогда не получил, сама лента была названа лучшей картиной года Американской киноакадемией.

Этим летом российского актера утвердили на одну из главных ролей в новом фильме Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный»). Картина станет художественной интерпретацией громкого конфликта в компании OpenAI осенью 2023 года, когда ее гендиректора Сэма Альтмана уволили, а затем вернули на пост. Съемки сейчас проходят в Сан-Франциско.

Кроме того, скоро Юру Борисова можно будет увидеть в режиссерском дебюте Эмили Мортимер «Поэт» (студия A24) и в современной адаптации «Анны Карениной» — русскоязычном сериале Netflix «Анна К.».

Горящие новости
