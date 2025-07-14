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Криминал

Бросившую новорожденную дочь в аэропорту россиянку освободили в Турции

2 минуты чтения 12:07

Суд Антальи освободил из-под стражи Екатерину Бурнашкину, приговоренную к 15 годам заключения после того, как она родила и оставила новорожденную дочь в туалете турецкого аэропорта. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Бурнашкиной Айшель Кюбра Полат пояснила, что изначально ее подзащитная обвинялась в покушении на убийство близкого родственника, но апелляционный суд переквалифицировал обвинение на «оставление в опасности». 

«Спустя девять месяцев Екатерина вышла на свободу. Это дело изначально было запутанным. Однако действия моей подзащитной не были попыткой умышленного убийства. Мы объяснили это суду, и апелляция вынесла решение, которое следует рассматривать как прецедент», — заявила представитель защиты. 

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В ближайшее время Екатерина Бурнашкина вернется в Россию. По данным ТАСС, она намерена добиваться возвращения дочери, переданной российским органам опеки.

В октябре прошлого года 18-летняя Екатерина Бурнашкина и ее мать Елена были задержаны в аэропорту турецкого города Анталья, откуда собирались вылетать в Москву. Незадолго до вылета Бурнашкина-младшая зашла в туалет для людей с инвалидностью, родила там ребенка, оставила его и поспешила на паспортный контроль, где и была задержана вместе с матерью. Женщины утверждали, что никто из них не догадывался о беременности, поэтому для Екатерины случившееся в туалете стало неожиданностью.

В феврале турецкий суд приговорил Екатерину Бурнашкину к 15 годам лишения свободы, признав виновной в покушении на убийство близкого родственника. Бабушку новорожденной оправдали, и она вернулась в Россию. 

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Новорожденная девочка, которую назвали Николь, сначала была доставлена в больницу, а затем переведена в турецкий дом малютки. В июне уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ребенка привезли в Россию. По данным сайта «Москва онлайн», для Николь уже нашли приемных родителей.

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