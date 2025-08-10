EN
Интернет и мемы

Врачи сделали УЗИ домашней рыбе

17:49 | Обновлено: 17:50

В соцсетях обсуждают необычный случай в ветеринарной практике — московские специалисты провели ультразвуковое исследование аквариумной рыбе. Об этом сообщили в телеграм-канале сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».

Пациенткой стала бирюзовая акара возрастом примерно пять-семь лет. Главная жалоба — образование на брюшке, которое появилось внезапно и начало стремительно расти. За неделю опухоль неясного происхождения выросла настолько, что стала мешать рыбе плавать и спровоцировала проблемы с дефекацией. Врачи опасались разрыва опухоли.

Команда Зеленоградской ветклиники решила провести обследование, говорится в посте. Специалист по ультразвуковой диагностике сделала рыбе УЗИ и обнаружила кисту с геморрагическим транссудатом. Хирург выполнила пункцию и удалила содержимое кисты.

По словам сотрудников клиники, такие процедуры здесь проводили впервые, но эксперимент признан успешным. Теперь бирюзовая акара снова нормально плавает и стала активной. Однако пока еще она находится под наблюдением врачей — они опасаются, что патологический процесс может возобновиться и в кисте снова накопится жидкость.

В начале года по соцсетям разошлась история рыбы-луны из японского океанариума в городе Симонэсеки. Сотрудники заметили, что после закрытия учреждения на ремонт  рыба выглядела грустной, перестала есть и терлась о стены резервуара. Предположив, что дело в тоске по посетителям, они поставили к аквариуму картонные фигуры с фотографиями людей, которые за ней «наблюдали».

Спустя день рыба вновь обрела аппетит и стала выглядеть бодрее. По словам сотрудников, рыба-луна всегда отличалась дружелюбным нравом и любила подплывать к людям, поэтому внезапное отсутствие зрителей могло негативно сказаться на ее состоянии. 

